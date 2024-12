Adán Augusto muerde su lengua

“Si quieres tener la lengua larga, debes tener la cola corta”. Eso debió recordar el tabasqueño Adán Augusto López, líder morenista en el Senado, antes de lanzar sus acusaciones de corrupción en contra del líder en la Cámara de Diputados, el también morenista Ricardo Monreal.

La disputa entre los dos jefes morenistas se dio, luego de que la Cámara de Diputados recortara 123 millones de pesos al Presupuesto 2025 del Senado, hecho que encendió los ánimos del senador guinda Adán Augusto López.

En respuesta a lo que el tabasqueño consideró una afrenta del líder zacatecano del oficialismo, pidió que se abriera una investigación sobre dos contratos ejercidos en el Senado anterior, que fue presidido por el propio Monreal. El primer contrato cuestionado era por 60 millones de pesos anuales e incluía la administración y resguardo de los archivos de la Cámara Alta. La insinuación de Adán Augusto López es que esos contratos estaban muy excedidos y eran injustificados, por lo serían cancelados y se denunciaría el caso por “simulación de servicios”.

La primera falsedad de Adán Augusto López es que el contrato no es por 60 millones de pesos anuales, sino por cuatro millones de pesos al año, es decir, un monto total de 24 millones de pesos en seis años. Con eso se rescataron los archivos abandonados del Senado que incluyen 4 mil 903 gavetas con 140 mil 128 expedientes, 23 gavetas de controversias constitucionales con 433 expedientes, además de 6 gavetas con 59 expedientes de controversias constitucionales y 8 mil 503 cajas de archivos con 112 mil 411 expedientes. En total, 253 mil expedientes en custodia. La empresa Full Servicie no sólo da servicio al Senado, sino también a las secretarías de la Defensa y Marina, así como al ISSSTE.

El segundo caso de presunta corrupción denunciado por López Hernández va contra Grupo Piasa, fabricante de elevadores y del que se anunció sin más que se le cancelaría el contrato. Eso no puede suceder, porque desde septiembre de este año se finiquitó dicho convenio y las autoridades del Senado recibieron la terminación sin observación alguna.

El pasado 5 de septiembre, la Auditoría Superior de la Federación sancionó la correcta entrega de la empresa y no se dictaminó ningún daño patrimonial. De nuevo, el tabasqueño Adán Augusto López pisó en falso.

Si el líder morenista en el Senado quiere certificar la buena o mala administración del periodo de Ricardo Monreal al frente del Senado, que localice las 77 auditorías que se le practicaron a la Cámara Alta entre 2018 y 2023. Es decir, un promedio de 13 auditorías por año.

Más aún, en ese lapso se cumplieron el 96.5 por ciento las exigencias del Instituto Nacional de Acceso a la Información -INAI- atendiendo 7 mil 850 solicitudes de manera satisfactoria.

Pero el tabasqueño Adán Augusto López ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Si de verdad busca transparencia, que diga en qué concluyeron las investigaciones sobre la muerte de Daniel Flores Nava, operador financiero de la precampaña presidencial del ahora líder morenista en el Senado.

Es el presidente de la empresa Proyecta Industrial de México que habría recibido contratos superiores a los 20 mil millones de pesos en asignaciones directas a la nueva refinería de Dos Bocas y que algunos de esos dineros fueron a parar a su campaña, como “corcholata” morenista.

Sospechosamente, la aeronave de ese empresario, un Cessna 650, matrícula XB-VFJ, se desplomó cuando despegaba en el puerto de Veracruz, luego de que Daniel Flores Nava acudiera a un mitin en el que sostuvo una ríspida reunión con el entonces precandidato Adán Augusto López.

O qué tiene que decir el ahora líder morenista en el Senado sobre las reveladoras declaraciones de su sucesor en el gobierno de Tabasco, el también morenista Javier May. A poco más de un mes al frente del gobierno de la tierra de Andrés Manuel López Obrador, May dijo: “Yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto (de la inseguridad) y quienes informaban también tendrán que explicar si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada”.

Más contundente, el nuevo gobernador de Tabasco dijo que existía un reconocimiento sobre el cobro de derecho de piso en el estado. “No es que no hubiese pasado nada en Tabasco, no es que no hubiese secuestro, no es que no hubiera extorsión, era un ‘secreto a voces’ que había cobro de derecho de piso, que se les cobraba a las fondas, a los comerciantes, eso era vox populi”. Y para rematar, denunció que se ocultaron cifras de homicidios y que ese silencio hizo mucho daño.

El gobernador Javier May se refería a sus antecesores, el gobernador Adán Augusto López y su interino Carlos Manuel Merino, quien le sucedió cuando el primero dejó la gubernatura para irse a la Secretaría de Gobernación.

Por eso, el senador morenista Adán Augusto López, tiene que ser más cauto y cuidadoso con sus declaraciones. Sobre todo, cuando sus proyectiles verbales van contra uno de los suyos, como el diputado morenista Ricardo Monreal. No vaya a ser que, sin darse cuenta, se esté mordiendo la lengua y la sangre termine corriendo por el río.