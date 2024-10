La política exterior de AMLO cobra factura a Sheinbaum

La política exterior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por una contradicción entre un presidente que se resistió a salir del país para participar en asuntos multilaterales y una política de intervención que provocó rupturas con Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y España.

Este manejo esquizofrénico de las relaciones internacionales de México ha cobrado factura al evento de toma de protesta de Claudia Sheinbaum: únicamente 16 jefes de Estado estarán presentes en la ceremonia de transferencia de poder de la presidenta mexicana. Se trata de un número inusualmente bajo si se compara con eventos de presidentes anteriores.

De acuerdo a información oficial, en la ceremonia estarán “representados 105 países y 23 organismos internacionales. De los países confirmados, 16 de ellos envían a sus mandatarios entre los que se encuentran: el de Belice, John Briceño; de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Chile, Gabriel Boric Font; de Colombia, Gustavo Petro Urrego; de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento; de la Mancomunidad de Dominica, Roosevelt Skerrit; de Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona; de Guatemala, Bernardo Arévalo de León; de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo; la consejera presidenta del Consejo Presidencial de Transición de la República de Haití, Régine Abraham; del Estado de Libia, Mohamed Yunus Al-Menfi; de Paraguay, Santiago Peña Palacios; de la República Árabe Saharaui Democrática, Bucharaya Hamudi Sidina; y de Santa Lucía, Philip Joseph Pierre”.

Entre estos jefes de Estado destaca el bloque de mandatarios de izquierda progresista en América Latina: el frente común de Lula da Silva, Gustavo Petro y Gabriel Boric. Tres presidentes que comparten ideología y agenda en temas como la condena a la ofensiva militar de Israel en Gaza o la búsqueda de una salida negociada al conflicto post electoral en Venezuela.

España no enviará representantes al evento, luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no había invitado a su jefe de Estado, el Rey Felipe VI, por no haber contestado a una carta en la que México exigía una disculpa pública por la Conquista.

Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, acudirá en representación del presidente Joe Biden. Los funcionarios Alejandro Mayorkas y Elizabeth Sherwood-Randall cancelaron su participación en la toma de protesta para atender la contingencia del huracán Helene.