Denuncian extorsión contra secretario de Mauricio

¿En manos de quién está la seguridad de San Pedro Garza García? Código Magenta tuvo acceso a una denuncia que un comerciante presentó ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por el delito de extorsión contra el secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis Kuri, y contra su coordinador de Asuntos Internos, Fernando Martínez Huizar.

La denuncia 27210/2025 ratifica que el alcalde Mauricio Fernández Garza Sada entregó el control de la policía y el aparato de inteligencia del municipio más rico de América Latina a un grupo de operadores que, no sólo enfrentan denuncias de extorsión, sino serios cuestionamientos sobre antecedentes penales no declarados, fallas sistemáticas en las pruebas de control de confianza y, en casos específicos, acusaciones de vínculos con la delincuencia organizada.

De acuerdo a una persona con conocimiento del asunto, Martínez Huizar aparece en decenas de expedientes de la Fiscalía de Nuevo León como el abogado defensor de personas acusadas por narcomenudeo.

Además, a nivel personal, el coordinador de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad de San Pedro Garza García está involucrado en, por lo menos, cuatro procesos judiciales que lleva la fiscalía estatal: una denuncia por abuso de confianza de 2018; una denuncia por fraude de 2019; una denuncia por delitos de abogados, patronos y litigantes de 2020; y una denuncia por daño en propiedad ajena de 2022.

Martínez Huizar es el funcionario encargado del cumplimiento de las pruebas de control de confianza, pero su propio perfil parece no estar alineado con los requerimientos para ocupar un cargo de alto perfil en la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro.

Esto habla de un patrón dentro de la administración de Mauricio Fernández Garza Sada. El gobierno municipal fue omiso ante el hecho de que un mando policiaco acusado de extorsión, Lorenzo de León Pruneda, fue sentenciado a ocho años de prisión por tráfico de cocaína en la Corte del Distrito Sur de Texas. Mauricio Fernández admitió: “Nos metieron un gol”.

Pero, el equipo del alcalde panista, también dejó pasar el hecho de que el jefe de escoltas del secretario Kuri, Jorge Joaquín Villegas Carrillo, estuvo en prisión por el delito de homicidio. Segundo gol.

Agencias de inteligencia norteamericanas detectaron que el secretario Kuri se reúne en un búnker en la avenida Corregidora con un “grupo de seguridad” que opera como una policía paralela. Se trataría de la misma célula que, de acuerdo a una denuncia presentada en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, extorsiona a empresarios de San Pedro, en complicidad con antiguos miembros del Cártel de los Beltrán Leyva.

La denuncia 27210/2025 con número de caso 028580/2025 en la Fiscalía de Nuevo León se inscribe como parte de este contexto. A continuación, se reproduce la narración de los hechos del 15 de febrero del 2025, entre las 02:00 horas y las 04:00 horas que el comerciante Julio César Luna Rodríguez, presentó ante las autoridades:

“Quiero denunciar a los señores Fernando Huizar, quien funge como Coordinador de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Publica de San Pedro Garza García, Nuevo León, al señor José Luis David Kuri, quien es Secretario de Seguridad Publica de San Pedro Garza García, Nuevo León y a quien resulte responsable, por los delitos de Extorsión y los delitos que resulten.

“Quiero manifestar que, siendo el día 15 de Febrero del 2025, aproximadamente entre las 02:00 horas de la mañana y las 04:00 horas de la mañana, me encontraba en mi negocio denominado Tacos del Julio en la sucursal ubicada en la calle Río Orinoco número 126 y 128 en la colonia Centrito Valle en San Pedro Garza García, Nuevo León, además se encontraban los trabajadores César y Don Arturo, cuando en ese momento llegó un masculino que dijo llamarse Fernando Huizar y dijo ser el jefe de todos los inspectores de San Pedro Garza García, el cual me dijo que lo acompañara a la parte de atrás de mi negocio, ya que quería hablar conmigo, por lo que lo acompañé y me dijo que estaba hablando con el Licenciado José Luis David Kuri y decía que las cosas iban a cambiar, le pregunté que a qué cosas se refería y me dijo que me fuera preparando porque ya iban a cobrar piso a mi negocio y le dije que por qué me quería cobrar y cuánto me quería cobrar y me dijo que tenía que darle $80,000.00 mil pesos mensuales y que me permitiría vender alcohol y cervezas fuera de horario, le dije que nosotros no vendíamos alcohol y que no nos interesaba, le dije además que yo no iba a acceder a lo que nos estaban cobrando de piso y él se molestó y me dijo gritándome que me atuviera a las consecuencias y le dije que de qué hablaba, si él sabía bien que ahí no se pagaba piso y él contestó que él sabría qué iba hacer.

“Posteriormente, el día 22 de Febrero del año en curso entre las 02:00 horas de la mañana y las 04:00 horas de la mañana de nuevo llegó el señor Fernando Huizar a mi referido negocio, acompañado de cinco policías y tres inspectores y Fernando se dirigió conmigo y me dijo que ya había valido madre este pedo y que nos iba a clausurar y que le valía madre, porque él era el jefe de la policía y de los inspectores y que tenía al mando a toda la policía y a la gente que venía con él, yo le dije que su puesto no era ese, ya que él era de asuntos internos y le dije que él no podía clausurar mi negocio y me dijo que a él le valía madre, que a él lo había mandado José Luis Kuri a decirme que pagara la cuota y que si no lo hacía, iban a proceder a clausúrame mi negocio, yo le seguí diciendo que él no era el Director de Inspección y le dije que ahí no era el local que el buscaba, ya que el traía una orden de inspección de otro negocio y otro domicilio y no del mío y Fernando Huizar me dijo que a él le valía madre los números, que él tenía la autorización de José Luis Kuri y el poder para entrar a cualquier negocio con la policía y me dijo que en ese momento me iba a clausurar, le pedí que checara bien la papelería que traía y a él no le importó y le dije que él no podía clausurar, ya que él era de asuntos internos y me amedrentó con la policía diciendo que él era la autoridad, inclusive le dije que por qué nomás a mí me clausuraban, ya que en frente había un negocio de hot dogs y le dije que yo sí tenía los permisos y le insistí que mi negocio no era el que tenía que inspeccionar y a Fernando Huizar le valió”.