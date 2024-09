César Garza Arredondo asume alcaldía de Apodaca

César Garza Arredondo tomó protesta como alcalde de Apodaca, Nuevo León, un municipio estratégico para las cadenas de suministro industrial del T-MEC. El priista sucede en el cargo a su padre, César Garza Villarreal.

En su primer discurso oficial, Garza Arredondo envió un mensaje de cooperación al gobernador Samuel García: “Aquí, en Apodaca, tendrá un aliado para construir los acuerdos y las condiciones de gobernabilidad para que las relaciones entre el gobierno estatal y municipal funcionen de mejor manera”.

La propuesta se da en un momento crítico para la supervivencia en el poder de Samuel García, quien enfrenta un procedimiento de juicio político en el Congreso estatal y que ha perdido capital político con la inminente salida del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El acercamiento también es particularmente relevante dado que César Garza Villarreal se ha incorporado como principal operador político del equipo de Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey y uno de los rivales más visibles de Samuel García.

“Una vez que llegamos a nuestros cargos se acaba el tiempo de los partidos, ese es el mensaje que le doy al gobernador Samuel García, aquí en Apodaca tendrá un aliado”, reiteró Garza Arredondo en el evento de toma de protesta.

“A pesar de este contexto complejo, me encuentro my tranquilo, porque si algo me enseñó es que esos momentos difíciles sacan lo mejor de nosotros y, mientras gobierno y comunidad trabajemos en equipo, siembro podremos salir adelante en todo lo que venga para nuestra ciudad”, concluyó.

Javier Navarro, secretario de Gobierno de Nuevo León, acudió a la toma de protesta en representación de Samuel García. El gobernador reaccionó al mensaje: invitó a Garza Arredondo a una reunión privada el próximo 2 de octubre para delinear la agenda de trabajo, según dijo Navarro.

Samuel García está promoviendo la integración de una nueva Mesa Metropolitana de Alcaldes, un proyecto que en el primer trienio de esta administración fracasó por diferencias políticas entre Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN.