Adrián de la Garza ofrece cooperación a Samuel García

Adrián de la Garza inició oficialmente su tercer término como alcalde de Monterrey. En el evento de toma de protesta, hizo un llamado a la conciliación: “Al gobernador Samuel García, por conducto de su representante, le reitero mi total disposición a colaborar de manera cercana y efectiva”.

El mensaje fue recibido por Javier Navarro, el secretario de Gobierno que acudió a la toma de protesta en representación del gobernador. Navarro declaró que Samuel García pretende instalar nuevamente la Mesa Metropolitana de Alcaldes para delinear los proyectos de infraestructura del próximo año.

Adrián de la Garza venció a Mariana Rodríguez, candidata de Movimiento Ciudadano y esposa de Samuel García, en una elección marcada por las impugnaciones postelectorales y por las acusaciones cruzadas de desvíos de recursos públicos.

El capital político que el gobernador invirtió en cabildear contra el ascenso de De la Garza instaló involuntariamente al priista como uno de los líderes más visibles de la oposición en el estado. Esto quedó de manifiesto en la convocatoria del evento de toma de protesta, que se llevó a cabo este domingo en Cintermex.

Entre otros, acudieron al encuentro Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial; Álvaro Fernández, director de Alfa; César Garza Arredondo, alcalde de Apodaca; Andrés Mijes, alcalde de Escobedo; Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía; Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila; Francisco Cienfuegos, operador político del PRI; Santiago Creel, ex senador del PAN; Arturo Salinas, presidente del tribunal estatal; Lorena de la Garza, presidenta del Congreso de Nuevo León; Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI; así como los ex gobernadores Natividad González Parás, Benjamín Clariond, Sócrates Rizzo y Fernando Canales.

De la Garza, quien fuera procurador de Nuevo León en el gobierno estatal de Rodrigo Medina, hizo énfasis en que la seguridad será la primera prioridad de su administración: “Tenemos un objetivo claro, que es devolver a Monterrey la paz y tranquilidad que sus habitantes merecen”.

El alcalde de Monterrey designó a César Garza Villarreal, ex alcalde de Apodaca y uno de los principales operadores políticos del PRI en Nuevo León, como secretario de Ayuntamiento. Fernando Margáin Sada, militante del PAN, fue nombrado jefe de Gabinete. Antonio Martínez Beltrán será el Tesorero municipal; Marcelo Segovia, secretario de Administración; Eduardo Sánchez Quiroz, secretario de Seguridad; Jimena Tamariz, secretaria de Desarrollo Económico; Fernando Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano; Federico Vargas, secretario de Innovación; Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano y Gabriel Ayala, secretario ejecutivo de la Oficina del presidente municipal.