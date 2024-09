Hijo de AMLO designó contratos en Corredor Interoceánico: Latinus

“Bobby es el que me metió en este desmadre”. Gonzalo López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionario “honorífico” del Corredor Interoceánico, gestionó la asignación de contratos federales en el Tren Transístmico a una red de empresas vinculadas al empresario Amílcar Olán, de acuerdo a grabaciones publicadas por el medio Latinus.

El audio de una conversación telefónica de Olán con un interlocutor desconocido revela que el amigo de los hijos del presidente fue el beneficiario de negocios públicos de venta de balasto, explotación de minas y rehabilitación de vías. Olán asegura que Gonzalo López Beltrán supervisó personalmente a las empresas involucradas en el proyecto:

-Bobby es el que me metió en este desmadre.

-Sí, él te lo acomoda porque te lo acomoda. Se va a necesitar un verguero.

-Ya se sentó con todos. Él va a estar ahí supervisando el tren.

-¿Específicamente, el tren o todo?

-Todo lo que tenga que ver con vías.

Aunque Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que sus hijos no gestionan asuntos políticos o negocios públicos, el presidente sí ha admitido que Gonzalo López Beltrán mantiene una posición honorífica en el Corredor Interoceánico. Nos está ayudando “con los marinos”, dijo el mandatario.

Olán admite en una grabación que se ha reunido en al menos dos ocasiones con el director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, el capitán de navío Alan Tarsicio Cruz Saba. La importancia del Corredor Interoceánico quedó de manifiesto en la composición del gabinete de Claudia Sheinbaum. En una decisión inusual en términos de rango, la presidenta electa designó como secretario de Marina al almirante Raymundo Pedro Morales, el funcionario responsable del Corredor Interoceánico.

Latinus reportó que Gonzalo López Beltrán acudió a un evento presidencial de este proyecto de infraestructura el pasado 22 de diciembre en Oaxaca. Se sentó en primera fila, saludó a mandos de la Secretaría de Marina y el gobernador, Salomón Jara, subió una foto con él a sus redes sociales.

Una grabación de Amílcar Olán con su hermano Luis Alberto Olán pone de relieve que el proyecto del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec sigue el mismo de negocio que las participaciones de este empresario en el Tren Maya. Esto implica el control de la producción y transporte del balasto:

-Terminado de ahí, nos los vamos a llevar a Oaxaca a otras minas que me dio Bobby, que yo tengo que explotarlas para hacer otro, un tren de Tapachula a Oaxaca. Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca. Que nosotros las explotemos. O sea que yo la explote, pibes, porque soy el que voy a meter todo el dinero. Pero me preguntó, me dijo: “Oye Tigre, ¿y tú tienes el triturador y todo? Y ya le dije obviamente que sí”.

En una conversación telefónica subsecuente, Amílcar Olán le presume a otro interlocutor que tiene la operación de trituración más grande de México:

“Como ya vieron que sí pudimos y que somos la fábrica más grande del país en trituración, ahí andan jodiéndonos… Vengo de México y pregunté por tus… ahora sí que como fui ya con los meros, meros, ya tú sabes quiénes, les dije ‘fíjate que traigo estos temas’, ya yo cumplí con lo que me pidieron”.