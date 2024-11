Gobernando en la Rayuela

Por su filiación ideología de izquierda y su cercanía con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el periódico La Jornada es conocido como el Periódico Oficial de la Cuarta Transformación.

Ningún medio de comunicación más beneficiado con los presupuestos oficiales asignados en los primeros seis años de gobierno de Morena. La visión en sus páginas es el evangelio que predica una de las alas más influyentes del lopezobradorismo.

En sus páginas van y vienen mensajes políticos que se dan entre las distintas sectas morenistas, dominando las ideas que alienta su “sensei” que dice estar ya retirado en Palenque. Y su pizarrón favorito para enviar esos crípticos mensajes es una frase o pensamiento que se imprime en la última página del diario y que se intitula “La Rayuela”.

Por eso, conmocionó ayer el mensaje difundido en ese espacio, en una clara alusión a la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a la amenaza del presidente electo, Donald Trump, de imponer aranceles a las exportaciones de México hacia los Estados Unidos.

El texto críptico dice: “Mucho cuidado con el tono, chula, recomendaría don Lázaro. No se trata precisamente de una personalidad sensata”.

Lo primero que sorprende es el empleo del término “chula”, que en el contexto que se ubica es un vocablo de vecindario para burlarse de una mujer que puede ser bonita, pero es torpe o ignorante.

Al decir “mucho cuidado con el tono, chula”, la referencia es clara a las formas que empleó la ahora inquilina de Palacio Nacional para responder a las amenazas arancelarias del próximo mandatario norteamericano. Una clara advertencia de que el autor o el que dictó La Rayuela de ayer miércoles, no está de acuerdo con el tono desafiante empleado por la presidenta hacia quien a partir del 21 de enero dirigirá los destinos de la nación más poderosa del planeta.

De ahí que venga incluida una presunta recomendación sabia de don Lázaro (Cárdenas), el patriarca de la izquierda en México, de quien descienden Cuauhtémoc Cárdenas y su hijo Lázaro Cárdenas Batel.

La referencia de “no se trata de una persona sensata” es una clara alusión al carácter encendido y voluble de Donald Trump.

En pocas palabras, el mensaje de La Rayuela en La Jornada es “Chula, no te le pongas a las patadas al iracundo que amenaza”.

Más allá del mensaje, que es de morenistas a morenistas, entre ellos mismos, fuego amigo, es el cuestionamiento de quién envía el mensaje. Y todos los caminos apuntan a Palenque, ese rinconcito de supuesto retiro del antecesor de “la chula”, es decir, de la actual presidenta.

Después de todo no es un secreto que Carmen Lira, la directora de La Jornada es comadre de Andrés Manuel López Obrador. Y un zape de esa magnitud contra la presidenta Claudia Sheinbaum no saldría en esas páginas sin el visto bueno del Monarco de Macuspana.

En pocas palabras, al ex presidente no le gustó que su sucesora se confrontara de esa manera con el futuro presidente de los Estados Unidos. Sobre todo, cuando en su sexenio, él jamás lo confrontó y le cumplió todos sus caprichos. Incluyendo la responsabilidad de enviar 20 mil efectivos militares y de la Guardia Nacional a contener la ola migratoria en la frontera sur, en los márgenes del Suchiate. Siempre lo doblaron, como se presumía con sorna en la Casa Blanca.

Lo que deja en evidencia esa críptica Rayuela es que las tensiones entre el que se fue y la que llegó están creciendo a pasos agigantados.

No olvidemos la confrontación que se dio hace algunos días, con la imposición de Rosario Piedra Ibarra para que repitiera como titular de la Comisión de Derechos Humanos, una candidata que no sólo no pasó las pruebas, aplicadas incluso por los morenistas, sino que era rechazada por la misma presidenta Claudia Sheinbaum. Pero desde Palenque -o donde quiera que se encontrara el antecesor- se le giró la orden al líder Adán Augusto López, para que operara la abyección de los senadores morenistas para cumplirle el capricho de sufragio no efectivo, sí reelección, que pedía el ex presidente. Un desplante ignominioso.

Lo que se va evidenciando, conforme pasan las primeras semanas de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que los controles del poder en México no están en Palacio Nacional. Y que cuando el libreto no se sigue al pie de la letra, siempre existirán mensajes como los de La Rayuela, para reconvenir a corregir el rumbo que otros pretenden imponerle a quien porta la banda presidencial.

Está claro, pues, que estamos ante un gobierno que opera en la rayuela. Asfixiándose en disputas intestinas de tribus morenistas que inevitablemente colapsarán, más temprano que tarde. “¡Cierren las puertas, señores!” es el grito tradicional que se da, no en un palenque, sino desde Palenque.