El cónclave de Cantalagua

Mientras el sábado por la mañana se debatían en el país los efectos de la guerra comercial de Estados Unidos con México y Canadá, en un paraje entre el Estado de México y Michoacán tenía lugar un singular cónclave político.

La hacienda “Cantalagua” recibía a unos cuarenta personajes de la clase política priista nacional -ex secretarios de Estado, ex dirigentes tricolores, ex gobernadores- para un diálogo sobre su posición frente a la exigencia de cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, de cara a los embates desde la Casa Blanca.

A lo largo de cuatro horas, esos personajes debatieron los alcances y los límites de un endoso público al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a lo delicado de las acusaciones del presidente Donald Trump, al gobierno de México, que lo instalan en la categoría de “narcogobierno”.

En ese cónclave de Cantalagua se reunieron Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Arturo Montiel, Enrique de la Madrid, Rubén Figueroa, Enrique Burgos, Ramón Aguirre, Norberto Núñez, Fernando Lerdo de Tejada, Carolina Monroy, Humberto Benítez, Alfonso Navarrete Prida y Víctor Manuel Tinoco, entre otros.

Todavía están por entregarse las conclusiones definitivas que serán dadas a conocer en un documento público, pero trascendió que será el de otorgar al gobierno de la Cuarta Transformación un voto a favor de la soberanía, condicionado a una profunda reflexión sobre la renovación del diálogo con la oposición y los acuerdos legislativos, que permitan recuperar el Estado de Derecho y la democracia en México.

El gran ausente en esa reunión fue Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, cuyo papel al frente del partido tricolor fue severamente cuestionado por gran parte de los priistas y ex priistas convocados al Cónclave de Cantalagua. Ahí también se dará un pronunciamiento.