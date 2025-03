Marco Rubio pone en duda futuro del T-MEC

Dentro del gabinete de Donald Trump cada vez hay menos figuras que defiendan el T-MEC. El secretario de Estado, Marco Rubio, le dijo este domingo a Face The Nation que Estados Unidos está buscando un reseteo del orden comercial global. Washington pretende utilizar tarifas para negociar acuerdos bilaterales que sustituyan los tratados multilaterales que rigen el intercambio de bienes y servicios de la economía más grande e interconectada del mundo.

“Durante treinta o cuarenta años, hemos permitido que muchos países nos traten de manera injusta en términos comerciales, gran parte de ello sucedió durante la Guerra Fría porque queríamos que nuestros aliados fueran ricos y prósperos. Pero eso tiene que cambiar”, aseguró Rubio.

Por primera ocasión desde que Trump asumió el poder, el secretario de Estado tomó una posición pública sobre la política comercial, un ámbito que había sido acaparado en los medios por el secretario de Comercio, Howard Lutnick; por el asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro; y por el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La semana pasada, Navarro, una de las figuras más heterodoxas del gabinete económico, sentenció: “No nos funciona el tratado”, una crítica directa al T-MEC, el acuerdo en el cual está fincado el modelo de crecimiento económico de México.

En entrevista con Face The Nation, Rubio intentó delinear el objetivo de fondo de la caótica política arancelaria de la administración de Donald Trump: “Lo que el presidente está diciendo son dos cosas: número uno, que hay industrias críticas -como el aluminio, el acero, los semiconductores y la producción automotriz- que el presidente legítimamente considera que Estados Unidos debe tener capacidades domésticas y que la manera de proteger esas industrias y de construir esas capacidades es mediante el aseguramiento de que haya incentivos económicos suficientes para producir en Estados Unidos”.

El comentario de Rubio es consistente con el reporte publicado por Código Magenta respecto a que la administración de Donald Trump está solicitando a México una política explícita para detener el contrabando de aluminio. La presión de Washington implica, además, que el gobierno mexicano deberá “entregar” a un empresario del sector de aluminio para que enfrente un juicio por evasión fiscal y competencia desleal.

El secretario de Estado norteamericano advirtió que Estados Unidos está analizando un cambio profundo del orden comercial global: “El segundo punto es global. Vamos a imponer aranceles recíprocos a los países que nos ponen tarifas. Esto es global, no es contra Canadá, no es contra México, no es contra la Unión Europea, son todos”.

En ese sentido, Rubio destacó que la prioridad del gobierno de Trump será la negociación de nuevos tratados bilaterales: “Y después, con base en esta nueva situación de equidad y reciprocidad, iniciaremos, potencialmente, negociaciones bilaterales con diferentes países alrededor del mundo para firmar nuevos tratados que hagan sentido para todos, que sean justos, porque actualmente no lo son. Vamos a resetear el escenario base y después iniciaremos acuerdos bilaterales, potencialmente”.

Rubio fue cuestionado sobre la posibilidad de que los aranceles sean un mecanismo para extraer concesiones en negociaciones bilaterales que sustituyan acuerdos como el T-MEC. El secretario de Estado respondió que no se trata de obtener ventajas o de una renegociación, sino de un cambio mucho más profundo: “Vamos a resetear el escenario base y hacerlo más justo. A partir de ahí vamos a poder trabajar en nuevos acuerdos, porque ellos tendrán productos que nosotros no hacemos y nosotros tendremos bienes que ellos no manufacturan. Ahí es donde el comercio funciona mejor. Debe ser libre, pero debe ser justo y no es justo cuando sólo es libre de un lado y del otro lado no lo es”.

El secretario de Estado argumenta que, en el fondo, volver a industrializar a Estados Unidos es una política de seguridad nacional: “Tenemos un país desindustrializado. Hay cosas que ya no podemos manufacturar y que tenemos que producir con la finalidad de que seamos un país seguro y con la finalidad de tener empleos de calidad. Por eso teníamos un ‘Rust Belt’. Por eso hemos perdido todos estos importantes empleos que alguna vez fueron el sustento de comunidades enteras, esto fue eliminado por una política comercial que básicamente enviaba estas plantas, estos empleos, esta capacidad industrial a otros lugares. Esto no puede continuar”.