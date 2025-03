La 4T y el PRI cubren a Blanco con un manto de impunidad

Con los votos de la mayoría de las bancadas de Morena, sus aliados y del PRI, el Pleno de la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero contra el ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

El ex futbolista y actual diputado federal de Morena enfrenta una acusación de violación agravada de parte de su media hermana. Además, el gobierno de Morelos presentó una denuncia en su contra por presuntos desvíos de recursos públicos y agencias de inteligencia señalan presuntos vínculos del entorno de Blanco con la delincuencia organizada.

Un grupo disidente del oficialismo, conformado en su mayoría por mujeres y liderado por Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de la bancada de Morena en San Lázaro, intentó descarrilar la operación para proteger a Blanco de ser investigado. Sin embargo, fracasaron. Se impuso la voluntad de los hombres que dirigen a los grupos legislativos de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado: Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

La votación no se alineó a las fronteras tradicionales de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados: el PRI votó con el oficialismo y el PT votó a favor de retirar el fuero a Blanco, un abierto desafío a la señal de impunidad que Morena privilegió con esta decisión.

El sentido del voto del PRI se entiende como un pacto de “quid pro quo” con Morena. Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional priista, enfrenta un proceso de desafuero similar al de Blanco.

El ex gobernador de Morelos subió a la tribuna para defenderse: “Todo esto que me están haciendo es injustificado”, dijo. “Estoy dispuesto a ir a la fiscalía (de Morelos) porque mi conciencia está muy tranquila… yo no tengo miedo, aquí estoy parado ante ustedes, dándoles la cara”, sentenció.

Un día antes de la votación, Ricardo Monreal, coordinador de mayoría en San Lázaro, indicó que no había línea en esta votación y que cada diputado decidiría en función de su conciencia. En realidad, hubo un fuerte trabajo de cabildeo dentro del oficialismo para garantizar que las pesquisas contra Blanco no avanzaran.

En la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el proceso de desafuero de Blanco es una decisión que le atañe al Congreso. No obstante, cuestionó los motivos de la Fiscalía de Morelos para promover una causa contra Blanco e insistió en que todavía era necesario que se presentaran las pruebas pertinentes.

Lilia Aguilar, diputada del PT, apeló contra la lógica de la presidenta Sheinbaum. “Lo sensato es que el diputado pida licencia y se presente a la justicia, si es que, como él dice, no es culpable”, refirió. La solicitud de desafuero no implicaba una condena automática para Blanco. El diputado federal aún tendría que acogerse a un proceso judicial.

Ahora, la Fiscalía de Morelos, que se ha convertido en un objetivo político de la Presidencia, tendrá que esperar a que Blanco concluya su gestión como diputado para promover un proceso en su contra o deberá solicitar nuevamente a la Sección Instructora que le retiren el fuero.

La protección a favor de Blanco levanta preguntas sobre el alcance de las complicidades del ex gobernador de Morelos. Hugo Eric Flores, uno de los artífices de la construcción política de Blanco a partir del extinto Partido Encuentro Social, defendió al diputado de Morena pese a que tiene fuertes diferencias públicas con él: “La Cámara de Diputados no puede basar sus determinaciones en investigaciones defectuosas, incompletas e incluso violatorias de los derechos humanos”.

Para las 35 mujeres que pertenecen a la bancada de Morena y que votaron a favor del desafuero de Blanco ha quedado claro que el lema feminista de Sheinbaum, “llegamos todas”, aún está lejos de convertirse en verdad.