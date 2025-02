‘El Mayo’ Zambada amenaza a la 4T: me salvan o hablo

¿Qué pasó?

• Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el líder del Cártel de Sinaloa que asegura haber sido secuestrado para ser entregado a las autoridades de Estados Unidos, exigió la intervención del gobierno de Claudia Sheinbaum para que sea repatriado a México.

• A través de una carta enviada al Consulado General de México en Nueva York, Zambada demandó que el Estado mexicano debe intervenir para evitar que sea procesado en un juicio en el que le podrían imponer la pena de muerte.

• “Esta exigencia no es opcional”, escribió Zambada en la carta, alegando que, de no atender sus demandas, la relación bilateral México-Estados Unidos va a terminar en un “colapso”. La carta fue reportada originalmente por el periódico Reforma.

¿Qué dice la carta?

• “Debe intervenir (el Gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos”.

• “Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte”.

• “EU incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso. El Estado mexicano tiene la obligación de intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte”.

• “Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento, cualquier Gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda”.

• “Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática”.

• “En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal”.

• “Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes”.

• “Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas”.

El contexto:

• Zambada fue arrestado junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en un aeropuerto privado en El Paso, Texas en julio de 2024.

• Su arresto derivó en una guerra civil entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa: ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayitos’.

• ‘El Mayo’ sostiene que fue secuestrado por ‘Los Chapitos’ en una reunión en la que también fue asesinado el diputado federal electo, Héctor Melesio Cuén, y a la que habría estado convocado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.