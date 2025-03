Derecho de réplica a Jocelyn Hernández Jiménez

En atención al derecho de réplica, Código Magenta hace públicos los documentos que María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez hizo llegar a este medio para exponer su punto de vista sobre una serie de publicaciones en las que se hace referencia a sus comentarios sobre temas de interés público y periodístico:

➡ Respuesta del editor:

Es importante señalar que Código Magenta obtuvo acceso a las grabaciones en las que aparece María del Rocío Jocelyn Hernández Jiménez de manera anónima. El medio no gestionó la entrevista laboral a la que Hernández Jiménez hace referencia y se deslinda de las acciones que permitieron a Hernández Jiménez hacer esas declaraciones.

Sin embargo, Código Magenta decidió publicar la grabación porque se trata de un tema de evidente interés público y periodístico: la participación de funcionarios, políticos y candidatos en una trama en la que se discuten relaciones con el crimen organizado y financiamiento ilegal de campañas electorales. Se trata del testimonio de alguien que trabajó en las campañas políticas de Morena y que anteriormente fue funcionaria de los programas del Bienestar.

Hernández Jiménez confirma en los documentos que envió a Código Magenta y en su intervención en el programa de Aristegui Noticias que efectivamente ella es quien aparece en la grabación publicada por este medio. En ningún momento, ni en los documentos ni en su participación en Aristegui Noticias, Hernández Jiménez niega que sean sus palabras las que han sido publicadas por Código Magenta y referidas por los periodistas Anabel Hernández y Héctor de Mauleón.

Este medio publicó de manera íntegra la grabación a la que tuvo acceso, sin ediciones. A pesar de que ahora, Hernández Jiménez diga lo contrario, en el contenido de la grabación es evidente que la protagonista testifica sobre la llegada de maletas llenas de dinero a la casa de campaña de Rubén Rocha Moya y sobre el encuentro que sostuvieron en la sierra, el candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa y el delegado de Morena en Sinaloa (Américo Villarreal) con un miembro del crimen organizado. “El capo de acá es Isidro”, dijo Hernández Jiménez, entre otras revelaciones.

Hernández Jiménez reclama que se utilizó su historia personal y su identidad como miembro de la comunidad LGBTQ+ para construir una narrativa en su contra. Falso. Código Magenta nunca hizo ninguna referencia a su vida personal más allá de su trayectoria pública: su paso por la Secretaría del Bienestar, su papel en la fundación de Morena y su gestión como parte del equipo de Américo Villarreal como delegado de Morena en Sinaloa. El medio publicó estrictamente contenido relacionado con sus actividades público-políticas y con información de interés público y periodístico.

➡ Texto íntegro de la respuesta de María del Rocío Jocelyn Hernández:

ASUNTO: DERECHO DE RÉPLICA.

Magenta Multimedia S.A.P.I. de C.V.

C. Rodrigo Armando Carbajal Monroy

P r e s e n t e.

A’tn.: Responsable para recibir y resolver sobre la presente solicitud de réplica, en los términos del artículo 7 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica.

C. MARÍA DEL ROCÍO JOCELYN HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, en mi carácter de afectada y peticionaria; en sus nota titulada “La Confesión de Américo” la que se pueden encontrar en el siguiente enlance: https://codigomagenta.com.mx/la-confesion-de-americo, además de haber sido replicado en sus diversas redes sociales: https://youtu.be/oFCybMY7xFk?si=F_IbG1Y9wl70cebR, https://www.facebook.com/share/v/1FZ8FKu7qR/, https://x.com/CodigoMagentaMx/status/1889409069485793406, y https://x.com/CodigoMagentaMx/status/1889275201373782159; y el TikTok https://www.tiktok.com/@codigomagenta.mx/video/7470189983580671237 donde se indica que presuntamente la suscrita “declaró que el entonces candidato a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, y el entonces delegado de Morena en el estado, Américo Villarreal, se reunieron en la sierra con ‘El Chapo Isidro’. “Nunca pude llegar a saber exactamente quién era, pero llegaban con maletas llenas de dinero de la calle a la casa de campaña y se las entregó literal a Rocha… Él fue el que logró saber que me dijo ‘ese dinero lo traen de allá’. Le dije, pero ¿quién es su contacto? Sólo sé que es Isidro, pero le digo no, Isidro es el de acá, el capo de acá es el de Isidro. Se los llevaron a cenar a la sierra”… ““Y escuché que venían en un jet, porque dijeron algo así del jet. Y venían con esa persona, luego me enteré en el periódico que habían ido por él para llegar a la sierra. Él es el ahijado de Américo, pero él es el que le hace todas esas negociaciones… él es el que lo contacta con todas esas personas. Y la verdad sí, mis respetos, es muy brillante para hacer cosas malas”. ”, así lo afirma Código Magenta.

Con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, el ubicado en Dr. Carmona y Valle número 60 edificio A departamento 001, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06720, en la Ciudad de México; solicitándole encarecidamente que todos mis datos personales que Usted tiene bajo su poder, y de los cuales desconozco cómo es que cuenta con los mismos, para que de inmediato se abstenga de divulgarlos, y guarde secrecía y privacidad de los mismos, en términos del artículo 6o, Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; así como de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México en vigor; y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ante Usted, con el debido respeto comparezco y expongo:

Que, por medio del presente escrito, y en ejercicio a mi derecho de réplica, con fundamento en los artículos 1º, 6º, y 7º, 14 y 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, fracción II, 3º, 4º, 5º, 7º, 9º, 10º, 11. 12, 13, 22, 23, 24, 27, 37 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unimos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica; 1.1, 11, 13, y 14.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, publicada en el “Diario Oficial de la Federación” el día 7 de mayo de 1981; 17 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Adoptados en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el día 16 de diciembre de 1966, y Aprobado por la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el día 18 de diciembre de 1980; así como de la Opinión Consultiva número OC-7/86, del 29 de agosto de 1986, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (Artículos 14.1, 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), solicitada por el gobierno de Costa Rica, vengo en este acto a solicitar “Derecho de Réplica”, ante Usted, y ante este medio de comunicación, respecto de: La emisión y/o la página de las publicaciones enumeradas en el Anexo 1 y en la fracción XVIII de los “Hechos que fundamentan mi derecho de réplica”.

Adjuntando al presente escrito, como Anexo-1, copia del audio y video de dicha emisión y/o página de publicación de la información supraindicada en los archivos adjuntados en la siguiente liga: https://drive.google.com/drive/folders/1XwLLjgwesvBG4ISHsThx54Ualw1YutNo?usp=sharing, cuyas capturas de pantallas y/o descripciones se adjuntan al presente escrito como Anexo-1-Bis; amén que este medio de comunicación cuenta con dichas emisiones y/o páginas de publicación.

HECHOS QUE FUNDAN MI DERECHO DE RÉPLICA

I.- El día martes 11 de febrero del 2025 Rodrigo Armando Carbajal Monroy publica su nota titulada “La Confesión de Américo” en donde asegura que la suscrita “declaró que el entonces candidato a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, y el entonces delegado de Morena en el estado, Américo Villarreal, se reunieron en la sierra con ‘El Chapo Isidro’. “Nunca pude llegar a saber exactamente quién era, pero llegaban con maletas llenas de dinero de la calle a la casa de campaña y se las entregó literal a Rocha… Él fue el que logró saber que me dijo ‘ese dinero lo traen de allá’. Le dije, pero ¿quién es su contacto? Sólo sé que es Isidro, pero le digo no, Isidro es el de acá, el capo de acá es el de Isidro. Se los llevaron a cenar a la sierra”… ““Y escuché que venían en un jet, porque dijeron algo así del jet. Y venían con esa persona, luego me enteré en el periódico que habían ido por él para llegar a la sierra. Él es el ahijado de Américo, pero él es el que le hace todas esas negociaciones… él es el que lo contacta con todas esas personas. Y la verdad sí, mis respetos, es muy brillante para hacer cosas malas”.”.

El mismo día Código Magenta publica en su cuenta de TikTok el intitulado “⭕ El FBI colocó en la lista de 10 prófugos más buscados al ‘Chapo Isidro’, el capo del Cártel del Pacífico que durante el proceso electoral de 2021 se reunió con los actuales gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha, y de Tamaulipas, Américo Villarreal.” en donde refieren al mismo hecho de la sierra y se refierena a la suscrita como “la líder morenista del Bienestar” poniendo mi nombre en paréntesis.

Las “notas periodísticas” usan información falsa, manipulada y sacada de contexto y sus efectos siguen poniendo en riesgo la vida, la integridad física y psicológica de la suscrita y de su familia; por lo que cualquier cosa que me llegara a pasar sigo haciendo responsable desde este momento a Rodrigo Armando Carbajal Monroy, Ramón Alberto Garza García, al medio Magenta Multimedia S.A.P.I. de C.V., y a cualquier persona que dolosamente haya divulgado tales hechos falaces y dolosos.

Empero, la suscrita nunca concedió entrevista alguna a dicho medio, ni a periodista alguno; y, mucho menos, di autorización para que se me grabara y se usará mi nombre personal e imagen, ya que dolosamente se me hizo creer que era una entrevista para colaborar con una ONG de Derechos Humanos, realizada entre la suscrita y la supuesta representante de dicha ONG, una tal MARÍA OCAMPO; dado que el día 18 de abril del año 2023, la dicente fue contactada por una persona que dijo llamarse CELINA JUAQUIN DEL CAMPO, y ser Coordinadora de Recursos Humanos y embajadora en México del “Programa Grupo Metra Ventures”, radicada en Argentina, la cual me invitaba a agendar una llamada con la directora del Programa, siendo que el día 20 de abril de 2023, esta me dice que la señora MARÍA OCAMPO, es la Directora del Programa, y que se iba a comunicar con la dicente, enviándome la página oficial de dicha ONG “Metra Ventures”, que es https://metraventures.com/, además de darme el número telefónico de la señora MARÍA OCAMPO.

II.- El día 9 de mayo del 2023 año, me escribe la Señora MARÍA OCAMPO, quien me invita a una reunión virtual, vía Zoom, nunca para una entrevista con fines periodísticos y mucho menos para Magenta Multimedia S.A.P.I. de C.V. El 15 de mayo, a las 10:00 horas; en esa reunión, que dura aproximadamente 40 minutos, yo le pregunto cómo es que me contactan y ella me explica que sabe que soy feminista y de la diversidad sexual, además de algunas notas periodísticas que le han hecho saber de mi activismo y mi trabajo; y ella, se presenta como una argentina que radica en el Estado de Florida, Estados Unidos, donde la ONG, Metra Ventures, tiene su sede en dicha entidad.

Durante la videollamada me explica sobre la ONG y que está a cargo de un programa piloto que quiere arrancar en Centro y Sud América, me pide que le cuente un poco de mí, en referencia a la información que ya tenía de la dicente, cabe hacer la aclaración que la suscrita nunca la autorizó a grabar mi imagen y la entrevista, nunca se habló que la entrevista era para un medio de comunicación, sino solo fue en relación a la ONG sobre una propuesta de colaboración; además de preguntarme sobre la noticias en el ejercicio de mis funciones en la Secretaría de Bienestar durante el 2019 y de mi embarazo con una supuesta demanda penal que yo había hecho en el 2021; en esa entrevista la suscrita le habló de qué había estudiado, a qué me había dedicado, los trabajos que había tenido como de una consultoría legislativa, y de las relaciones con personal del partido; empero la señora MARÍA OCAMPO, insistió en el tema de la demanda que la suscrita le había hecho a un militante de su partido en 2017, así como lo referente a los programas sociales, donde la suscrita había renunciado, preguntando sus motivaciones para hacerlo, que si había denuncias, a lo cual se le contestó que la dicente no sabía, pero a la gente que se comunicaba se le decía que metiera su denuncia penal. Me preguntó que actualmente dónde trabajo, y le dije que colaboro en el Instituto Nacional de Formación Política de MORENA; cuando me pregunta del tema de mi embarazo y la queja contra Américo Villareal, a lo cual le explico que no fue procedente dicha queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido; y después, me agradece por mi tiempo y me dice que están en un proceso de hacer más entrevistas a más mujeres como yo para que sean embajadoras de Metra Ventures en México, que revise bien la página de internet y que en unos días se comunicarán conmigo para reunirnos; y acto seguido, me pregunta si tengo la disponibilidad de viajar a EEUU y le digo que sí, que cuento con visa.

III.- El día 23 de mayo de 2023, a través de su número telefónico, la señora MARÍA OCAMPO, me envía un cuadernillo que explica su trabajo, el cual consiste en iniciativas humanitarias en materia de recursos naturales, gobernanza, derechos de las mujeres y LGBTTTIQ+ y me comenta que están entre dos participantes para ocupar el puesto de embajadora.

IV.- El día 29 de mayo de 2023, me comenta la señora MARÍA OCAMPO, que, si podemos reunirnos en Houston, Texas, la semana siguiente para conocer mis funciones y al equipo de dicha ONG, y que era necesario que le mandara una foto de mi pasaporte y de mi visa, comentándole que mi pasaporte estaba vencido y que haría un esfuerzo para tenerlo para dicha fecha.

V.- El día primero de junio de 2023, me envía los boletos de vuelo, el día cinco, me informa que tengo una reservación en el hotel C. Baldwin Curio Collection by Hilton y en el restaurante “Del Frisco’s Double Eagle Steakhouse”, en Houston, Texas. El 6 de junio de 2023, llego a Houston, me insistió en que le contara las historias que ya habíamos hablado con anterioridad en la reunión de Zoom: donde fui víctima y me presionó para revivir momentos dolorosos de mi embarazo, mi militancia, mi adolescencia y orientación sexual, abusos laborales y de diversos tipos que me hicieron pasar de ser víctima a activista; es decir, las preguntas se tornan más personales y autobiográficas. Después ella me dice que era mamá como yo y que le gustaba trabajar en la ONG porque ayudaba a muchas personas, y me decía que seguramente yo sentía lo mismo al estar en política a lo que yo le respondo que no ha sido fácil por mi condición de mujer, bisexual, joven y madre soltera; empero, insiste en el tema de mi embarazo y la injusticia de que me hayan abandonado con COVID, y de la queja que presente y que se desechó Posteriormente me pregunta sobre quién podría también colaborar con el partido Morena dado que querían gente buena, valiosa y con principios que pudiera hacer algo por el mundo.

Ante la falta de información sobre lo que haría en la asociación, yo insistí en preguntarle cuáles serían mis funciones, porque no me quedaba claro cómo se trabajaría, además de cuándo iba a conocer a las personas que invierten en la iniciativa. También pregunte sobre cuándo iba a conocer a su jefe(s) porque esa era la intención del viaje a Houston. De ahí me dice que más tarde va a haber una fiesta para conocer al resto del equipo, que me fuera al hotel y que ella me avisaba, mientras tanto yo le preparara para el día siguiente un listado de nombres de mujeres de la diversidad sexual y/o feministas que pudieran ser también embajadoras en México.

Después me pregunta sobre los hijos de AMLO, que si yo sabía si seguían en el partido o a qué se dedicaban, diciéndole que hasta donde yo sé no tienen contacto con nadie. De manera insidiosa insiste en que si yo creía que AMLO estaba enterado de actos de corrupción, y yo le dije que no, que nunca he hablado con él ya como presidente de la República solo cuando ambos estábamos en partido y que francamente yo no creo que él ni sus hijos conozcan de asuntos así. Que por el contrario, dos de sus hijos estudiaron conmigo y reconocía sus capacidades así como con el otro que trabajé y no hubo queja alguna de lo que yo observé. Incluso me dijo que si podía contactarlos e insisti en que ellos no se meten en asuntos así porque están dedicados a la venta de chocolates y sus familias.

Cabe referir que la suscrita nunca autorizo que se le grabara entrevista alguna, pues supuestamente esta era solo para colaborar con la citada ONG.

VI.- El día 7, de junio de 2023, me dice la señora MARÍA OCAMPO, que nos vamos a ver en el Adair Kitchen, a las 10:00 horas, y me comenta que ella hablará con sus superiores y que alguien me contactará para auxiliarme en mis tareas y posiblemente elaborarme un contrato y ahí me explicarán a detalle mis funciones como embajadora. Me solicita contactar con la Secretaria del Partido, Citlalli, que esa sería la primera tarea a realizar, porque sería muy importante para el lanzamiento de la iniciativa en México, que fuera en presencia de ella; después de preguntarme sobre si alguien más quería trabajar con ellos, sobre todo de Tamaulipas porque dentro de la ONG -en otra área que no depende de ella ni a la que fui invitada-, tienen la intención de investigar sobre el exgobernador Cabeza de Vaca. Ella le comenta que los únicos que conoce son el equipo de trabajo del ahora gobernador de la entidad por cierto uno de ellos se llama Isidro quién era el chófer pero que yo ya no guardo relación con ninguno como para poder canalizarla. Cabe destacar que todas las reuniones se realizaron en un contexto donde la dicente estaba buscando ser parte de dicha ONG. Además, ese día la suscrita se queda desayunando; el chofer me regresa al hotel para intentar recoger mi depósito; y ese día el chofer, sin saber con qué fin, me toma fotos, y después otro chofer me lleva al aeropuerto.

En los días posteriores, 9 de junio de 2023, la señora MARÍA OCAMPO, me llama para decirme que se va a comunicar conmigo quien sería mi apoyo para explicarme el programa piloto, y me iba a ayudar en eso. El 21 de junio me solicita mi nombre exacto, dado que me iba enviar US$300.00, como muestra del aprecio a mi apoyo hasta ahora; diciéndome el día 22 de junio de 2023, que me iba llegar la transferencia de Kexon Ni, Londres, y la clave para sacar el dinero era de Western Union 6487032520.

El 22 de junio de 2023, MARÍA OCAMPO, me dice que si logro confirmar una reunión con Citlalli para ser embajadora recibiré US$600.00, o alguna reunión con gente de Tamaulipas que conozca sobre el caso -insisto- de Cabeza de Vaca. El 25 de junio me dice que Citlalli va a estar un evento en el Senado al día siguiente, que trate de ir. Le digo que no me es posible porque yo -insisto- no soy su colaboradora, no trabajo con ella y no vivo en la CDMX. El 30 de junio le agendo una cita con una persona que vive en Tamaulipas y le envié el contacto de uno más. Me insiste en que me reúna con Citlalli. El 10 de julio me pregunta si ya recibí el e-mail de Tobías; en ese e-mail me pregunta cuántas reuniones por Zoom he tenido con ella (María Ocampo) y para hacer un contrato para procesar el pago de los servicios, ya que la suscrita le pedía una constancia de trabajo al insistir ella en querer darle dinero. El 16 de julio de 2023, le digo que Citlalli no está interesada porque ya se acercan las campañas, que podría reunirse con ella después de la elección. Me deja en visto. El 7 de agosto de 2023, le vuelvo a escribir preguntándole si todo bien, y ya no me contesta hasta el día 22 de agosto de 2023, donde me dice que la Junta Directiva de Metra Ventures ha decidido que debido a restricciones presupuestarias no podremos continuar con nuestra relación comercial -dice ella-, por lo que no puede proceder a un contrato ni la presentación de documento alguno. Cuando intento contestarle su foto desaparece y noto que estoy bloqueada. El 30 de agosto de 2023, envío un mensaje saludando para ver si seguía bloqueada o si solo tenía el celular apagado. No aparece ninguna palomita a lo que ahora yo la bloqueo.

Es importante recalcar, que en ninguna de dichos encuentros y comunicaciones telefónicas la suscrita acepto que las mismas se grabaran o videograbaran, ni mucho menos que se usaran con fines periodísticos ni se mostrara mi nombre, rostro y datos personales.

Me pidieron contar mi historia donde he sido víctima en múltiples ocasiones para burlarse de mí de nuevo y volverme a utilizar. Me hicieron revivir momentos dolorosos de mi embarazo, mi militancia, de mi salida del clóset, de mis relaciones sentimentales, de abusos laborales, de acoso sexual, de negligencia, de violencia política; y lo utilizaron y tergiversaron para exponerme de nuevo y colocarme frente a esto ahora como un chivo expiatorio.

VII. Por lo que atento a lo hechos supraindicados, es evidente que todo ello fue una manipulación, y que se altera la verdad de los hechos de forma dolosa y mendaz; pues, si bien es cierto que en nuestro país existe la libertad de pensamiento y expresión, ésta, sin embargo, debe de manejarse con alto profesionalismo, ética y deontología; pues es evidente que atento a la “Carta Ética Mundial para Periodista” , de la FIP adoptada en el 30º Congreso Mundial de la FIP, celebrado en Túnez el 12 de junio de 2019, los comentarios realizados por Código Magenta en las 43 publicaciones indicadas en el Anexo 1, violan flagrante y contumazmente los principios y directrices que debe tener todo periodismo ético y profesional, como lo son: respetar la verdad de los hechos, de investigar y publicar con honestidad y lealtad la información y sobre los hechos que el periodista conozca su origen, sin utilizar métodos desleales para obtener información, e informando siempre de su condición de periodista, absteniéndose de utilizar grabaciones ocultas de imágenes y sonidos, de respetar la privacidad y dignidad de las personas, de informar a los entrevistados de que sus comentarios y documentos serán publicados y mostrará especial consideración hacia los entrevistados sin experiencia y vulnerables, que son faltas graves de su profesión la distorsión mal intencionada; la calumnia, la maledicencia, la difamación y las acusaciones sin fundamento. Y en dado caso que fueran investigaciones con fines periodísticos se debe preservar la confidencialidad, la privacidad de los datos, tener el consentimiento y dar a conocer ampliamente al sujeto entrevistado de los fines para los que será utilizado; cosa que nunca se me informó.

Siendo por ello que la suscrita, solicita el presente derecho de réplica, dado que dicha columna, por violar flagrante y contumazmente los principios y directrices supraindicados, me perjudica laboral, política y emocionalmente, pues la supuesta MARIA OCAMPO, aprovechándose de mi carácter de mujer, bisexual, como madre soltera y en precariedad, sin escrúpulo alguno, pretenden sacarme información, la cual alteran y distorsionan en su beneficio propio, grabándome y divulgando mis datos personales, sin mi autorización, infringiendo así mis derechos humanos de honra, reputación y mi dignidad como persona.

Además, que se carece de profesionalismo quien hace público un material en el que no se haya verificado antes la fuente y la veracidad de lo dicho, esto cualquier periodista lo sabe; además, que carece de ética profesional, quien hace uso de una persona exponiéndola sin haber consentimiento alguno del uso de su imagen, voz, nombre completo, estado civil, ubicación, etcétera. Fui parte de un montaje y manipulación que se ha indicado líneas arriba; quisieron obtener información de manera ilícita y dolosa, aprovechando de mi estado de vulnerabilidad como madre soltera de un pequeña niña; así como haciendo uso del conocimiento de las diferencias que yo tenía con el Dr. Américo Villarreal, las cuales eran de públicas; y valiéndose de trampas, mentiras, manipulación, alevosía, dolo y hasta alcohol, y sin descartar que me hayan dado otra sustancia; Sin pensar en las consecuencias que esto repercute en mi vida privada, honor, dignidad y reputación; así como en mi seguridad personal y la de mi familia; pues el publicar mi rostro y voz, algunos distorsionados, habla de la intencionalidad de utilizarme como un chivo expiatorio para intereses personales y políticos. Tal es la evidencia de que cuando hablan de un miembro del Cártel de Sinaloa que dio información no publican su nombre ni su rostro, en cambio el mío sí; motivo por el cual responsabilizo desde este momento a todas y todos quienes se involucraron en la producción de dicho material doloso; así como quienes lo reproducen en distintos medios, ya que con ello ponen en riesgo, mi dignidad y mi integridad como persona, y sobre todo ponen en riego mi vida y la de mi familia.

Pues, insisto, no he dado, ni doy autorización alguna para que medio de comunicación alguno, ni particulares, hagan uso de mi nombre, mis datos personales e imagen; y alteren lo dicho, y responsabilizo a quienes después de esta replica sigan usando esta noticia, y de los efectos que la difusión tenga sobre mi persona.

Es responsabilidad del periodista hacer un ejercicio de investigación y corroborar la veracidad de lo que publica. Un solo testimonio no debería ser suficiente para confirmar o negar cualquier hecho.

VIII.- El 4 de marzo del 2024 se publica en El Universal el artículo de Héctor de Mauleón bajo el título “Maletas de dinero y desvíos del bienestar” en el cual supuestamente yo denuncio una serie de actos ilícitos. Denuncia que nunca realicé. Yo me entero de esta nota gracias a amistades que me hicieron llegar la nota porque yo no leo ese medio y no conocía de la existencia de ese señor antes de esto.

IX.- Al enterarme de esta noticia presento una solicitud de Derecho de Réplica a El Universal y a Héctor de Mauleón con fecha del 22 de marzo del presente año en las oficinas de El Universal que se encuentran en Bucareli 8, colonia Centro Histórico. (hasta donde contexto)

X.- El día primero de abril del 2024 se me niega mi derecho de réplica con una contestación fechada el día 26 de marzo del 2024. (todas o ninguna)

XI.- Después de eso mi vida se ha venido abajo, estoy muy afectada emocional y psicológicamente. Mi vida está en riesgo por la gravedad de las acusaciones de las cuales me hacen partícipe o testigo por lo que he tenido que trasladarme constantemente. Mi imagen está dañada tanto a nivel personal como profesional; me ha sido imposible encontrar un nuevo trabajo debido a esta nota; en mi calidad de madre soltera sin apoyo y persona de la diversidad sexual, conseguir trabajo es un imperativo. Desde el día 5 de marzo del 2024, Código Magenta ha publicado innumerables notas falsas utilizando mi nombre, voz, imagen y datos personales sin mi autorización. A un año del inicio de sus publicaciones falsas, me encuentro sin trabajo, la gente me ha aislado y mis seres queridos se encuentran en riesgo.

XII.- Mi familia y yo hemos recibido amenazas e intentos de extorsión y hackeo.

TEXTO CON LAS ACLARACIONES RESPECTIVAS POR EL CUAL SE SOLICITA LA RECTIFICIÓN LA INFORMACIÓN REPLICADA

Dado que Usted y su medio son sujetos obligados, en los términos del artículo 4o de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o, Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica, están obligados a realizar las aclaraciones solicitadas por la suscrita en el presente escrito de derecho de réplica; empero, para el caso de no realizar el “derecho de réplica” solicitado la suscrita, se reserva el derecho de hacer valer cualquiera de sus derechos incluyendo el ordinario en materia de réplica, ante los tribunales federales; y las cuales consisten en específico en lo siguiente:

Que la dicente nunca dio entrevista alguna a ningún medio de comunicación para la elaboración de esta nota, insisto, tampoco para Magenta Multimedia S.A.P.I. de C.V.

Que la suscrita no ha dado entrevista alguna a Ramón Alberto Garza García y Rodrigo Armando Carbajal Monroy, ni a ningún otro periodista que haya producido la nota.

Que la suscrita no conoce, ni ha tenido comunicación, con Ramón Alberto Garza García ni le ha otorgado entrevista alguna.

Que la suscrita sí ha tenido comunicación con Rodrigo Armando Carbajal Monroy, donde lo hace saber que la está poniendo en riesgo para que rectifique sus dichos, y le solicita la publicación de un derecho de réplica que hasta la fecha no se ha cumplicdo.

Que la suscrita no dio autorización alguna para haber sido grabada, videograbada, publicada, alterarada o modificada y/o editada como afirman en la nota.

Que la suscrita no dio autorización alguna para que se mencionara mi ubicación, mi trayectoria laboral, rostro, mi voz, mis fotos, ni ningún otro dato personal.

Que la suscrita no dio autorización alguna para que se hiciera referencia o mencionara el nombre de personas con quienes tuvo un vínculo laboral o afectivo y que nada tienen que ver con las notas.

Que nunca di consentimiento alguno para que se exhibiera mi nombre y datos personales.

Que dado que Código Magenta afirma ser responsable de esta “investigación” exclusiva, y así también lo han aseverado algunos políticos, que muestren la totalidad del costo por su montaje. El nombre verdadero, rostro y voz de la supuesta entrevistadora de la ONG Metra Ventures, defensora de derechos de las mujeres y LGBT (María Ocampo) de nacionalidad argentina, los salarios, nombres completos, fotos de ella e identidades de los actores que contrataron para su participación en el montaje en Estados Unidos y en la videollamada por Zoom.

Que de la misma forma en que mostraron la identidad de la diciente, sin su autorización; muestren la identidad de Celina Juaquín del Campo, María Ocampo, Tobias Christiensen, y demás personas involucradas en este montaje.

Que de la misma forma en que mostraron la identidad de la diciente, sin su autorización; muestren la identidad e imagen con su autorización de los otros supuestos informantes que hacen mención en su nota.

Que si Ramón Alberto Garza García afirma que yo soy su fuente, que muestre la documentación que acredite que la diciente es su fuente y dio su consentimiento y autorización.

Que los hechos corresponden a una narrativa creada y no responden a los tiempos en el desarrollo profesional de la dicente.

Que nunca atestigüe irregularidades relevantes que no hubiesen sido planteadas en su momento ante las instancias correspondientes.

Que las funciones de la suscrita como subdelegada finalizaron en 2019 y no en 2021 como ustedes señalan, lo cual prueba que ustedes quieren construir una narrativa a modo.

Que usan imágenes de una entrevista que yo le di a la 4TV; que muestren dichas autorizaciones para replicarlos.

Que muestren la documentación con el consentimiento informado y mis firmas donde yo doy mi autorización para hacer uso de mi nombre e imagen..

Que yo nunca trabajé con Rubén Rocha Moya, ni fui parte de su equipo de campaña.

Que la diciente nunca fue parte de todas las reuniones del entonces Senador Américo Villareal y todas las reuniones en las que estuvo presente fue en presencia del equipo de campaña del entonces candidato Rubén Rocha.

Que la suscrita no debería aparecer como parte del contexto de una situación que desconozco y me es totalmente ajeno.

Que la suscrita nunca nombró al señor Fausto Isidro Meza-Flores, ni lo conoce ni sabe a quien hace referencia.

Que la suscrita no atestiguó que el ahijado de Américo hiciera el tipo de negociaciones a las que hacen referencia en la nota.

Que por lo delicado de los temas y personajes que mencionan su noticia amarillista me pone en riesgo desde mayo de 2024

Que Código Magenta muestre el testimonio que le dio a María Ocampo en USA donde la suscrita explica las amenazas que recibió ella y las agresiones el día de la elección a militantes de MORENA, no a la oposición; dichos que contradicen totalmente la narrativa que han creado en donde afirman que fue la oposición quien fue agredida.

Que hago responsable al medio -Código Magenta- así como a Ramón Alberto Garza García y a Rodrigo Armando Carbajal Monroy de cualquier cosa que me pueda suceder a mí o a mi familia.

Dado que con motivo de que dicha columna o nota periodista, difunden información falsa, alterada y manipulada, que contravine los principios y directrices supraindicados, como lo es el de información verídica, exacta, ética y responsable, es que se solicita el “derecho de réplica” citado, el cual ustedes están obligados a maximizar; y atento al contenido del artículo 17 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o, Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica, es que se solicita se publique y difunda el presente escrito de réplica, con sus respectivas aclaraciones, respecto de datos y/o informaciones transmitidas y publicadas por Usted y su medio de comunicación, dado que los hechos que supra se indican son inexactos y falsos, y cuya divulgación irroga agravios a la suscrita en su dignidad, honor, reputación, vida privada e imagen.

Asimismo, ofrezco como medios de convicción para acreditar el presente “Derecho de Réplica”, en los términos del artículo 25, fracción VII, de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o, Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica, que demuestran per se, las falsedades, inexactitudes y adulteradas de la información publicada por Usted y su medio; y que demuestran el perjuicio que dicha información me ha ocasionado; ya que la sociedad debe contar con la información completa y veraz acerca de los hechos periodísticos.

1.- Los correos electrónicos enviados a Tobias Christiensen con fecha del 12 de julio del 2023 en los que se le hace envío de la credencial de elector; los cuales se adjuntan al presente escrito como Anexo-2.

2.- Los mensajes de Messenger con Celia Juaquín del Campo con fechas del 18, 19 y 20 de abril del 2023 en los que se informa sobre la existencia de Metra Ventures, se dan los datos de María Ocampo y se inicia la comunicación; los cuales se adjuntan al presente escrito como Anexo-3.

3.- Los comprobantes de los boletos de avión con fecha del 6 y 7 de junio del 2023 correspondientes a los vuelos UA 1089 y UA 429 de United Airlines respectivamente; que se adjuntan al presente escrito, como Anexo-4.

5.- Copia de los materiales publicados por Código Magenta, tanto en copia como en el link de Drive https://drive.google.com/drive/folders/1XwLLjgwesvBG4ISHsThx54Ualw1YutNo?usp=sharing con el mismo material.

6.- Las videograbaciones que Usted tiene en su poder, y las cuales, en caso de existir, la suscrita no dio su conocimiento para que se le videograbara, y de las que, bajo protesta de decir verdad, la dicente no tiene en su poder; y deberán ser presentadas por esta requirente.

A USTED Y A SU MEDIO PERIORISTICO, atentamente pido:

Primero.- Tenerme por presentada con el escrito de cuenta, y copia de mi identificación del Instituto Nacional Electoral, que se adjunta al presente escrito, la cual deberá tener el carácter de confidencial, en los términos de las leyes de protección de datos personales supraindicadas; y atento a la normatividad supraindicada, solicitando “derecho de réplica”, a efecto de que Usted y su programa, aclaren los hechos supraindicados.

Segundo. – Se solicita encarecidamente a Usted y a su medio, publique la réplica solicitada en el mismo medio y bajo los mismos términos que dio a conocer la información.

Tercero.- Asimismo, en los términos del artículo 14, fracción II, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, se me tenga ejerciendo mi derecho de respuesta en el sentido que es completamente falso y doloso que la suscrita haya manifestado lo que se pide se aclare en el presente escrito de réplica.

Cuarto.- Conforme al numeral 2 del artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, se dejen a salvo mis derechos para ejercer otras responsabilidades legales en que haya incurrido Usted y su medio de información.

Quinto.- En virtud de que dichos videos que dicen tener de la suscrita, los cuales nunca aceptó que se videograbaran, y que entrañan per se una violación a mis derechos humanos de honra, reputación y mi dignidad como persona, y a mis datos personales, así como del derecho a la protección de la ley contra toda injerencia y ataque a los mismos, es que se solicita se me devuelvan los mismos, y no se haga mal uso de ellos.

Sexto.- Se retire las publicaciones del sitio web de Código Magenta, y de las demás plataformas donde se ha compartido; así como de cualquier otro medio de comunicación al que se le haya compartido.

Séptimo.- Se admitan y se valoren las probanzas exhibidas por la suscrita para demostrar la procedencia del presente derecho de réplica; debiendo correr a cargo de esta requerida las pruebas que tiene en su poder.

C.MARÍA DEL ROCÍO JOCELYN HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

Ciudad de México; a 4 de Marzo de 2024.