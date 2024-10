Sheinbaum: enfoque tecnocrático y retórica populista

¿Cuál será el tono y carácter del gobierno de la primera mujer en alcanzar la Presidencia de México? The New York Times recoge una declaración de la presidenta entrante para resolver esta interrogante: “Habrá cambio, porque soy una persona diferente, porque soy mujer, porque nací en la Ciudad de México, porque soy una científica. Pero no habrá cambios de principios”.

El diario estadounidense refiere que, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, “la experiencia americana” de Sheinbaum, su estancia en Berkeley y su participación en el Panel Internacional contra el Cambio Climático, sugieren que se trata de un perfil radicalmente distinto al del presidente saliente.

Sin embargo, The New York Times no ignora que Sheinbaum ha desarrollado su carrera política al amparo de López Obrador y que, en el último tramo del sexenio que ayer terminó, apoyó una transformación radical de la Constitución para debilitar al Poder Judicial y para abrir la puerta a la militarización de la función pública.

Tampoco escapa que Sheinbaum recibe el gobierno en el contexto de una realidad mucho más compleja: un menor espacio fiscal condicionado por la desaceleración de la economía, poderes fácticos rivales enraizados en la coalición gobernante y la expansión de grupos criminales cada vez más sofisticados en términos de armamento y de operaciones diversificadas de negocio.

El artículo del New York Times sobre el ascenso de Sheinbaum concluye que la relación bilateral de México y Estados Unidos está por cambiar, independientemente de si Kamala Harris o Donald Trump se instalan en la Casa Blanca.