NarcoRocha

Rubén Rocha Moya no viajó a Estados Unidos el 25 de julio, fecha en que fueron detenidos Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, de acuerdo a información del gobierno norteamericano. Es decir, el gobernador de Sinaloa mintió cuando dijo que voló de Culiacán a Los Ángeles en un avión propiedad del empresario Jesús Vizcarra. Ese día, el mapa criminal y político de Sinaloa se transformó de manera radical. Rocha tiró la piedra y escondió la mano.

Funcionarios de la agencia de Aduanas de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) aseguraron al periodista Luis Chaparro y a la revista Proceso que no existe registro de que el gobernador morenista haya ingresado al país en esa fecha o en alguna fecha cercana. Los agentes realizaron una búsqueda exhaustiva, pero no encontraron ningún indicio de que Rocha haya ingresado a Estados Unidos.

No es casualidad que el gobernador haya solicitado el favor a Vizcarra, el propietario de SuKarne que ha sido señalado históricamente de tener vínculos con Ismael ‘El Mayo’ Zambada. La aeronave Lear 45 de Servicios Ejecutivos Aéreos VIZ SA de CV sí viajó de Culiacán a Los Ángeles el 25 de julio, pero el mandatario no iba a bordo.

¿Por qué mintió Rocha? Porque pretendía ocultar lo que hoy es conocimiento común en el mundo criminal de Sinaloa: el gobernador abandonó una posición de neutralidad entre las distintas facciones del Cártel del Pacífico para favorecer a los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Esta es la historia que han comprado los hijos de Zambada y que explica una guerra civil que ha dejado más de 200 muertes y 300 desapariciones.

Recordemos que la defensa legal de Ismael Zambada aseguró que, antes de ser entregado a las autoridades de Estados Unidos en un aeropuerto de Nuevo México, su cliente fue secuestrado el 25 de julio en una reunión a la que había sido convocado Rubén Rocha en una quinta de Huertos del Pedregal, territorio controlado por ‘Los Chapitos’.

En ese encuentro, Héctor Melesio Cuén, diputado federal electo, líder de facto de la Universidad Autónoma de Sinaloa y principal rival político de Rocha en el estado, también fue asesinado. De golpe, cambió el equilibrio de poder en Sinaloa y la sucesión por la gubernatura: se terminó de romper el pacto, establecido en 2021 y desconocido en 2023, que colocaba a Cuén como sucesor natural.

¿Qui bono? ¿Quién se benefició de la remoción violenta de Héctor Cuén del mapa político? Enrique Inzunza, actual senador por Morena y ex secretario de Gobierno de la administración de Rubén Rocha. En el mundo criminal, lo identifican como un cómplice de ‘Los Chapitos’.

Rocha se deslindó del asesinato de Cuén y del presunto secuestro de Zambada. El gobernador declaró que no tuvo conocimiento de ese encuentro y que tampoco supo que había sido convocado a la reunión: “Yo me enteré en la tarde noche porque estaba fuera de la ciudad y, lo digo claramente, estuve en Los Ángeles”. Los registros aduanales del gobierno de Estados Unidos confirman que Rocha estaba mintiendo.

Rocha Moya se aferra a su versión de los hechos e insiste en que sí estuvo en Los Ángeles. Sin embargo, los indicios y señales de los presuntos nexos del gobernador con el crimen organizado crecen a pasos agigantados. Un integrante del Cártel de Sinaloa le dijo a la revista Proceso que Rocha tuvo conocimiento de que Cuén sería asesinado en Huertos del Pedregal: “Lo que hizo es que envió a un secretario de él (al viaje a Los Ángeles), incluso con su celular, para que pareciera que viajó a Estados Unidos, pero nunca estuvo allá. El viejo ese sabía lo que estaba pasando, él sabe cómo estuvo el asunto y estuvo de acuerdo en que ‘Los Chapos’ usaran su nombre para llevarse al ‘Mayo’”.

No es la primera vez que Rocha Moya enfrenta cuestionamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado. En 2021, el día de la elección a la gubernatura, comandos del Cártel de Sinaloa secuestraron a cientos de operadores políticos de la oposición y movilizaron el voto a favor de Morena. De acuerdo a fuentes del mundo criminal citadas por el periodista Luis Chaparro, Rocha se reunió en campaña con líderes criminales de ‘Los Chapitos’ en Culiacán y de la facción del ‘Mayo’ en El Salado.

Estas revelaciones se suman a lo que ya había publicado Código Magenta: un testimonio de una operadora política de Morena que participó en la campaña de Rocha en 2021. Jocelyn Hernández declaró en una entrevista grabada que Rocha y Américo Villarreal, el actual gobernador de Tamaulipas que fungió como delegado de Morena en la campaña a la gubernatura de Sinaloa, se reunieron en “la sierra” con Fausto Isidro Meza-Flores, ‘El Chapo Isidro’, líder criminal del norte de Sinaloa.

¿Se darán a conocer pronto las circunstancias del presunto encuentro entre Ismael Zambada y Sergio Carmona, el arquitecto del Cártel del Huachicol que financió campañas políticas de Morena en Tamaulipas y Sinaloa? Rocha Moya es parte fundamental de esta trama.

Los cuestionamientos en contra del gobernador de Sinaloa alimentan un amplio expediente en Homeland Security Investigations, la agencia de inteligencia del gobierno norteamericano que tiene como mandato el desmantelamiento del Cártel de Sinaloa. Su principal contacto de operación en México es, nada más y nada menos, que Omar García Harfuch, el súper secretario de Seguridad Ciudadana.

Pero en México, también se ha abierto una investigación en contra de Rocha Moya. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum diga lo contrario.

“José Carlos era un enlace del gobernador con ‘Los Chapitos”. La frase es un fragmento textual de un reporte de seguimiento del Centro Nacional de Inteligencia a Rubén Rocha Moya. Se trata de una admisión explícita de una agencia del Estado mexicano de que uno de sus gobernadores tiene tratos con el Cártel de Sinaloa. El narcoestado en todo su esplendor.

Este reporte del Centro Nacional de Inteligencia, cuyo contenido fue revelado originalmente por la revista Proceso, fue autorizado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y por la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Esto implica que, en Palacio Nacional, siempre se ha conocido de cuerpo entero a Rubén Rocha Moya.

José Carlos es José Carlos Cárdenas Mellado, titular del Sistema de Administración Tributaria del estado, además de amigo personal y ex compañero de departamento en Monterrey del hijo del gobernador, José Rocha Ruiz. El enlace con ‘Los Chapitos’ no podría ser más cercano al gobernador de Sinaloa. De hecho, el SATES fue una de las agencias gubernamentales que fueron hackeadas para colgar narco mantas digitales con amenazas por haber “traicionado” a la facción criminal de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

En público, la presidenta Sheinbaum señala que Rocha Moya tiene todo el apoyo del gobierno federal, pero en privado reconocen que la posición es insostenible. El quiebre está cerca.