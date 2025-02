LosTaconesDeMarcela | Pausa: ¿Mujer de Estado?

Ya que andamos a pausas forzadas, recapacitemos.

¿La presidente Claudia Sheinbaum es una verdadera mujer de Estado?

Una mujer de Estado es ética, se opone a la violencia que emerge desde la cúpula del poder, habla con la verdad y estrategiza; no se anda con mañaneras que adormilan a aquellos que sólo les queda extender la mano, porque ella y los suyos han hundido al país en una violencia desmedida, sin educación, sin medicamentos.

Una mujer de Estado manda y hasta ahora vemos que los hilos los sigue manejando el ex presidente, aún en funciones, Andrés Manuel López Obrador.

Ya corre el mes de gracia otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la presidente de México, Claudia Sheinbaum.

Un mes que más que prueba arancelaria es una prueba para ver si la estrategia heredada de “Abrazos, No Balazos” realmente queda en segundo término y se ataca el problema de raíz, empezando por limpiar la casa cuatroteísta.

Un mes en el que Sheinbaum tiene que mostrar hechos, no mañaneras, que está del lado de la verdad, de la paz ciudadana, de la democracia.

Mostrar que sí es una mujer de Estado.

Ahora resulta que la narrativa de la marca Bienestar se vuelca en la pausa por un mes de la guerra arancelaria, otorgada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a México.

Y es que los morenistas aprovechan el momento para sacarle brillo a la banda presidencial y colgarse medallas que no han obtenido, en su propia casa, en años.

Si a pausas vamos.

Hagamos pausa en México, en casa y analicemos.

Primero, la pausa arancelaria o como quieran llamarle, es parte del juego trumpista para ver qué tanto puede hacer el gobierno de Sheinbaum en un mes, principalmente con el tema de los cárteles (ya sea del crimen organizado o de cuello blanco), el fentanilo y los migrantes.

Aquí la pregunta es, si en seis años el ex presidente aún en funciones, Andrés Manuel López Obrador, no detuvo y menos bajó la violencia con los “Abrazos, No Balazos”, al contrario, se incrementó, ¿qué cambiará con la llegada de Sheinbaum si ya pasaron los 100 días y la percepción de inseguridad en nuestro país crece, aunque desde el púlpito mañanero se presumen resultados que a simple vista no se ven?

Empezando por mantener en el poder a políticos de dudosa procedencia, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, o Ricardo, por aquello de que le cambió el nombre Fernández Noroña.

O un Félix Salgado Macedonio con el gobierno títere, presidido por su hija Evelyn.

Un secretario de educación, ¿por qué no?, ligado al huachicol fiscal.

Los invito a que vean el editorial de Ramón Alberto Garza, “Los Nombres Bajo la Lupa”, en el que el primero en la lista es el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero nada de eso importa en el país de las maravillas cuatroteístas.

En donde se dice ser constitucional, cuando la realidad es que se es inconstitucional.

Digo, no invitó a la presidenta de la Suprema Corte al Aniversario de la Constitución.

En donde se dice tener soberanía, mientras se le quita la libertad al ciudadano.

No se puede andar en la calle, no hay libros ni aulas, menos estrategias que eduquen a nuestros niños, y la gente muere por la violencia desmedida, igual que por falta de medicamentos.

Me duele mi país.

Porque estamos gobernados por un gobierno títere, de dádivas y fachadas con aplausos por pausas, que nada tienen que ver con el desempeño de liderazgo ejercido.

Un gobierno en el que el Poder Judicial se moldea a modo para seguir tapando eso que tanto quiere Estados Unidos destapar, la cloaca de criminales de cuello blanco.

Seamos sinceros, la Reforma Judicial no es más que la modificación de leyes a modo cuatroteísta y la mujer de Estado lo sabe.

Vaya dignidad constitucional.

Dos caras de México.

Una, dentro del Teatro de la República, en Querétaro, donde se conmemoró el Aniversario 108 de la Constitución de 1917.

Otra, fuera.

Dentro se presumen las reformas para la no relección y contra el nepotismo.

Fuera vemos otra cosa.

Hijos de ex presidentes y familiares cuatroteístas en las filas morenistas.

¿Por qué aplauden?

¿Por qué se ponen de pie?

¿Por qué tanta adulación?

¿Es digna mujer de Estado cuando se excluye a la primera mujer presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña?

Cuando la violencia va al alza, pero el gobierno estrategiza más en spots sobre las dádivas cuatroteístas que en planes educativos.

El gobierno de AMLO se despidió con alrededor de 200,000 homicidios dolosos.

En los primeros dos meses del gobierno de Sheinbaum se registraron 75 homicidios dolosos diarios en el país.

Aún así se le aplaude, no sólo a la mujer de Estado, sino a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

¿Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas?

Esperemos que en el mes de pausa que le regaló Trump pueda avanzar en el combate al crimen organizado desde la cúpula del poder.

¿Lo que ven en el evento del 108 Aniversario de la Constitución de 1917, en Querétaro, es lo que ven en el día a día en las calles de México?

Doble moral, ¿no?

Hasta el Himno Nacional de los Estados Unidos Mexicanos se escucha y se siente diferente.

Forzado.

Más de doce minutos de elogios a la presidente y los suyos, incluidos los del panista Mauricio Kuri, que más allá de ser gobernador del estado sede de dicho evento, sus razones tendrá.

Nombre por nombre, los que estaban en el podio junto a la presidente, ninguno, ejemplo de liderazgo.

Ninguno respeta la Constitución.

Me pregunto, ¿les dará pena?

¿El cónclave Sheinbaum aplaude a Sheinbaum y los suyos?

Los reto a salirse del recinto, veremos si le aplauden a la mujer de Estado y a los suyos, igual.

A ver si “con el pueblo todo, y sin el pueblo nada”.

La intervención de Fernández Noroña.

Adulación pura.

Y una probada de que el descaro en todos los niveles existe, ¿o para qué y por qué mencionó al controvertido Rocha Moya?

¿De qué principios habla?

¿De qué entereza?

Protegidos en el recinto se vale marear con el discurso, mientras afuera, más específicamente, en Sinaloa, ya no es sostenible el gobierno de Rocha Moya.

¿Valentía y amor al pueblo?

Dirá dádivas, amor con amor se paga.

Porque aquí no hay amor al pueblo, estamos en tierra de nadie y por eso es tan importante esta pausa trumpista.

Para que comiencen a barrer las escaleras, de arriba hacia abajo, como bien lo dijo el ex presidente López Obrador.

Igual AMLO tuvo una premonición, pues ahora vendrán desde afuera a barrer las escaleras de las que tanto habló.

Y tal vez le caiga tierra.

Y si Sheinbaum no comienza a tomar la escoba quedará al descubierto de qué lado está.

No habrá tiempo para el Plan “C” Claudia, pero si para el Plan “T” Trump.

Veremos si, como dice la presidente, “no somos colonia ni protectorado de nadie”.

Este mes es la prueba para mostrar si realmente Claudia Sheinbaum es una mujer de Estado.