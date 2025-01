LosTaconesDeMarcela | México y el Nuevo Orden

Dicen que es bueno reordenar cuando empieza un nuevo año.

Dejar los malos hábitos atrás y comenzar a escribir una página nueva.

El presidente electo, Donald Trump, aún no gobierna oficialmente en Estados Unidos y ya está reordenando más allá de su territorio.

Digo, ahí está la reciente renuncia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que aunque ya se veía venir, el factor Trump y la guerra de aranceles tuvo un tanto que ver.

Nos guste o no, la sed de poder y revancha (no la de Moctezuma, sino la de Trump) cambiará el orden de las cosas en nuestro país también y por esto me refiero al doble juego de gobierno y narcoestado.

Hoy, el villano es héroe, no sólo en Estados Unidos y la República MAGA, sino en aquellos lugares en donde los gritos de auxilio han sido silenciados para satisfacer los placeres políticos y económicos de unos cuantos, que llevan a su país a ser un posible Venezuela.

Es un hecho.

En 2025, los villanos son héroes en tierras polarizadas ideológicamente.

En el caso de Trump, el villano se pone la capa de héroe y vuela, no sólo en su territorio MAGA, sino más allá.

Canadá, Groenlandia, el Canal de Panamá, Venezuela y su vecino ahora incómodo, México.

El imperialismo al estilo “El Aprendiz” se ha adueñado de la nueva narrativa del superpoder corregido y aumentado.

Ese superpoder que alguna vez tuvo Estados Unidos después de la Guerra Fría.

Cuando lo súper de la palabra superpoder no residía en un fanatismo desmedido por un cuasi dios de la supremacía blanca, el ego, la misoginia y el autoritarismo, sino en una unión nacional entre los estadounidenses.

En la época del ex presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, era “In God We Trust”; ahora en el fanatismo MAGA es “In Trump We Trust”.

El líder de Make America Great Again está por encima de todo, incluso las redes sociales.

No sólo las de Elon Musk, sino las de Mark Zuckerberg.

Irónico que Trump después de que fuera declarado culpable por 34 delitos, en un juicio histórico en Nueva York, sea ahora el presidente 47.

Irónico que, aunque fue el principal incitador de la Insurrección del Capitolio, el mismo día, el 6 de enero, pero de 2025 se haya certificado su victoria como próximo presidente.

Al parecer, Estados Unidos no es el único país que está confiando en que este villano, convertido en superhéroe, haga de Estados Unidos un “Make America Great Again”.

Venezuela quiere su “Make Venezuela Great Again”.

Y vaya que Trump lo está empujando.

Según Insight Crime, Marco Rubio -senador y designado por el presidente electo como Secretario de Estado- y otros allegados a Trump están, y cito textual, “intensificando las sanciones internacionales, con nuevas medidas dirigidas a funcionarios de alto rango y sectores críticos de la economía de Venezuela, especialmente la industria petrolera”.

Canadá, ahora con la renuncia de Trudeau, también quiere algo del villano convertido en héroe, Trump, aunque esto signifique entrar en controversia con ser un posible estado 51.

Algunos canadienses como Kevin O’Leary, uno de los empresarios más reconocidos de este país, ha dicho que tal fusión entre Estados Unidos y Canadá y su resultado como el Estado 51 sería “una oportunidad enorme”.

Cabe resaltar que, el 94 por ciento de los canadienses, prefiere no integrarse a Estados Unidos.

¿Y qué hay de nuestro país?

Una nación secuestrada por un gobierno presuntamente coludido con el crimen organizado.

Digo, si hay duda, vean los 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, manejada por su tlatoani el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

La herencia amloísta de “Abrazos, No Balazos” sigue sepultando diariamente a los mexicanos.

Sonora, Tamaulipas, Guerrero, Nuevo León, Tabasco, Morelos y así, la lista de estados en donde la confusión está en quién gobierna qué.

Si los criminales de cuello blanco o el crimen organizado.

Pero Sheinbaum prefiere seguir con la narrativa de “aquí no hay violencia y tampoco fentanilo”, mientras le mete millones de pesos a campañas maquilladas de “el consumo de fentanilo en México no es grave” en Estados Unidos es donde está la tierra de zombies a causa de dicha droga sintética.

Acto seguido, guías gubernamentales contra las drogas.

Pero si los pactos entre el gobierno y el crimen organizado son los que deben tratarse.

Signifique lo que signifique, los ciudadanos quieren resultados y a 100 días vemos que el inicio del segundo piso de la dizque transformación conduce a un país dictatorial y a una ampliación del narcoestado.

Y, de pasada, va cobrando más vidas inocentes.

REDIM reporta un incremento del 6.5 por ciento en homicidios y feminicidios infantiles en México.

Van más de cuatroscientos asesinatos en los primeros días de 2025, pero la presidenta se lava las manos al decir que los homicidios dolosos bajaron un 16.3 por ciento en tan solo 100 días de su gobierno.

Si no puede tomar las riendas del país, no cabe el ponerse al tú por tú con Trump y regresarle lo del Golfo de América por un “a Estados Unidos le pondremos la América Mexicana”.

Y menos si está en puerta un tema arancelario de un 25 por ciento, que pondría a nuestro país en una inflación incontrolable.

O el tema migratorio, que debe ser tratado con mesura y diplomacia, y más si Trump ya tiene estrategias definidas no graduales, sino rápidas y furiosas.

Lo cierto es que, el presidente electo de Estados Unidos, ya da indicios de lo que viene para México antes de sentarse en la silla presidencial y viene con todo, a ordenar a su vecino criminal.

El desorden es tanto que no se sabe por dónde empezar.

Gobernadores coludidos con el narco.

Alcaldesas recibiendo Regalos de Reyes, de líderes del crimen organizado.

Ex presidentes, colaboradores, familia con historial dudoso.

Migración y fentanilo.

Después de todo, alguien tiene que cortar al mal gobierno y criminal de raíz.

Villano o héroe.