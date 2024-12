García Harfuch: la guerra es personal

Para Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, la guerra en Sinaloa es personal. El miércoles en la tarde, un comando criminal asesinó a tiros a un agente federal de investigación identificado como Halexy Guadalupe ‘V’ en el barrio Villas del Río, en Culiacán. Se trató de un ataque directo perpetrado en un territorio bajo la influencia de ‘Los Chapitos’, la facción criminal dominante del Cártel del Pacífico. García Harfuch acudió personalmente a la escena del crimen. “Este hecho no quedará impune y los responsables serán detenidos”, declaró el secretario de Seguridad Ciudadana y zar del aparato de inteligencia de la administración de Claudia Sheinbaum.

El asesinato representa una evidente reacción del crimen organizado al operativo especial que el gobierno federal ha desplegado en Sinaloa y que García Harfuch comanda in situ. El hombre más poderoso del gabinete de Seguridad despacha desde el epicentro de la guerra civil del Cártel del Pacífico, un conflicto paramilitar entre ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayitos’ que, de acuerdo a cifras de la fiscalía estatal, ha derivado en más de 500 asesinatos y 500 desapariciones.

El martes, en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Sheinbaum, García Harfuch anunció que, desde el 3 de diciembre, fecha de inicio del operativo especial en Sinaloa, han sido detenidos 21 generadores de violencia y se han desmantelado decenas de laboratorios de drogas sintéticas. El 15 de diciembre, autoridades federales detuvieron en Badiraguato a Hernán Domingo Ojeda López, tío de Ovidio y Joaquín Guzmán López, los dos ‘Chapitos’ que se encuentran bajo resguardo de las autoridades estadounidenses y que negocian con el Departamento de Justicia un acuerdo de sentencia reducida. Tres días después de la detención de Ojeda López, Halexy Guadalupe ‘V’ fue asesinado. ¿Casualidad o ajuste de cuentas contra el operativo federal?

El 4 de diciembre, el segundo día posterior al desembarco de García Harfuch en Sinaloa, autoridades federales realizaron un decomiso récord de más de una tonelada de pastillas de fentanilo en el municipio de Ahome, un territorio dominado por Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, un operador criminal independiente que colabora con el Cártel del Pacífico. “Es la incautación más grande que se haya hecho de pastillas de fentanilo, estamos hablando de más de 20 millones de dosis”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum. El decomiso ocurrió en el contexto de la creciente presión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que México controle el trasiego de drogas sintéticas.

El operativo que García Harfuch dirige en Sinaloa no sólo incomoda a los capos criminales del Cártel del Pacífico. Las detenciones y decomisos son un testamento de la concesión que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo a este grupo criminal a través de la política de ‘abrazos, no balazos’. También son un rechazo a la narrativa lopezobradorista de que en México no se produce fentanilo. En el fondo, revelan la tolerancia o la complicidad que caracterizó la deferencia del ex presidente hacia el Cártel del Pacífico.

La intervención del secretario de Seguridad Ciudadana en Sinaloa pone en entredicho al gobernador Rubén Rocha Moya, quien está etiquetado por un reporte del Centro Nacional de Inteligencia comisionado en el sexenio anterior como un político con vínculos a ‘Los Chapitos’, de acuerdo a documentos revisados por la revista Proceso.

En privado, los generales a cargo de Sinaloa siguen manejando la versión de que el gobernador podría renunciar. En los hechos, las fuerzas federales no comparten inteligencia privilegiada con Rocha Moya. Reportes de prensa señalan que el gobernador expresó preocupación por el decomiso de pastillas de fentanilo que golpeó la estructura del ‘Chapo Isidro’. La perspectiva que Rocha habría compartido con su círculo de confianza es que esta operación podría desestabilizar a Sinaloa con un nuevo estallido de violencia en el norte del estado.

Sin embargo, los comentarios del gobernador están sesgados. Código Magenta publicó el testimonio de una colaboradora de Américo Villarreal, ex delegado electoral de Morena en Sinaloa y actual gobernador de Tamaulipas, sobre un encuentro que Rocha y Villarreal sostuvieron con ‘El Chapo Isidro’ en la sierra de Sinaloa durante la campaña electoral de 2021. Además, el gobernador todavía no ha sido capaz de aclarar por qué mintió sobre su supuesto viaje a Estados Unidos el día que Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López fueron arrestados. Según Zambada, fue secuestrado en una reunión a la cual Rocha había sido convocado. Está claro que el equipo de García Harfuch no confía en el gobernador de Sinaloa.

El asesinato del agente investigador federal Halexy Guadalupe ‘V’ representa una declaración de guerra contra García Harfuch. Semanas atrás, algunos miembros de la coalición de la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionaban si los recientes asesinatos de alto perfil, incluyendo a un magistrado del Poder Judicial de la Federación y a un diputado federal, significaban un mensaje de inconformidad del Cártel Jalisco Nueva Generación al golpe de timón de García Harfuch en la política de seguridad.

No es la primera vez en que un miembro del equipo del secretario de Seguridad Ciudadana es asesinado. Días antes de que Claudia Sheinbaum asumiera el gobierno, un comando criminal atacó a tiros a Milton Morales, la mano derecha de García Harfuch en la Policía de Investigación de la Ciudad de México. El homicidio del ‘Jefe Milton’ fue atribuido a un operador del Cártel de Caborca, Manuel Beltrán Quintero, que recientemente fue asesinado en Polanco. Casualmente, Jesús ‘Chucho’ Pérez, ex concuño de Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes y un operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue ejecutado hace dos semanas también en Polanco. Las autoridades mexicanas vinculan a ‘Chucho’ Pérez con la planeación del atentado contra García Harfuch en Paseo de la Reforma en 2020.

En círculos de inteligencia mexicanos, las muertes de Beltrán y de Pérez son interpretadas como un ajuste de cuentas. En ese sentido, surge una pregunta: ¿veremos una retribución en Sinaloa? La Secretaría de Seguridad Ciudadana identificó como autor intelectual del asesinato de Halexy Guadalupe a Alfredo Beltrán Guzmán, ‘El Mochomito’, un aliado de ‘Los Chapitos’ que fue detenido en Zapopan en 2016 y liberado de madrugada por un juez federal en 2021. Para García Harfuch, ahora la guerra es personal.