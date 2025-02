De Carmona a ‘Andy’

En el proceso electoral de 2021, Gabriela Jiménez, una operadora electoral de Morena, grabó un video para agradecerle “todo su apoyo” a Sergio Carmona, el empresario tamaulipeco conocido como ‘El Rey del Huachicol’ y quien fue asesinado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Ese año, Carmona financió campañas políticas de la 4T por más de 500 millones de pesos, blanqueó el dinero a través de contratos federales y utilizó su aeronave privada para transportar a políticos morenistas de alto nivel como Mario Delgado o Américo Villarreal. Como jefe de una estructura multimillonaria de trasiego de combustible, Carmona se volvió un poder fáctico a la sombra del partido de Andrés Manuel López Obrador.

Cuatro años después, en calidad de vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez se ha convertido en una de las operadoras del partido oficial para afiliar a diez millones de nuevos militantes. Es decir, se ha convertido en una ejecutora del programa emblema del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán. Esta semana, Jiménez instaló un módulo de afiliación en la Cámara de Diputados. “No considero que haya sido indebido”, dijo cuando fue cuestionada por periodistas sobre el mal uso de las instalaciones del Congreso.

La transfiguración política de Gabriela Jiménez representa una radiografía de cómo ha cambiado el centro de poder electoral en la 4T: de Sergio Carmona a ‘Andy’ López Beltrán. El hijo del ex presidente López Obrador se ha colocado al centro del aparato de movilización más poderoso del país. El caso de Jiménez sirve para ilustrar este fenómeno por dos razones:

Primero, por el antecedente de Jiménez como una de las principales figuras de movilización electoral dentro de la 4T. Se trata de la fundadora y líder de facto de la asociación civil “Que Siga la Democracia”, una organización satélite de Morena que le permite al partido levantar capital sin el escrutinio de las autoridades electorales. La asociación de Jiménez es parte de un ecosistema de financiamiento paralelo de campañas políticas que incluye a organizaciones como “La Alianza Patriótica de la 4T”, una estructura fundada y operada por Ricardo Peralta Saucedo, el ex administrador General de Aduanas que asignó la gestión de la aduana de Reynosa al hermano de Sergio Carmona.

En el 2021, el año en que Jiménez recibió el apoyo del ‘Rey del Huachicol’, “Que Siga la Democracia” jugó un papel clave en el levantamiento de firmas que solicitó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador para el ejercicio de revocación de mandato. La asociación incluso fue sancionada por el Instituto Nacional Electoral por haber entregado 15 mil firmas de personas fallecidas. Tres años después, en la elección presidencial, Jiménez movilizó estructuras electorales a favor de Claudia Sheinbaum y de candidatos como Eduardo Ramírez Aguilar, actual gobernador de Chiapas. A pesar de que la asociación de Jiménez tenía una “capacidad económica” de sólo 840 mil pesos (de acuerdo a documentos revisados por el INE), “Que Siga la Democracia” le permitió a su fundadora ascender a la vice coordinación de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

La segunda razón por la cual el caso de Jiménez ilustra el cambio de poder electoral en Morena tiene que ver con la manera en que la diputada federal se alineó con la estructura de López Beltrán. El lunes, el secretario de Organización de Morena se reunió con Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados morenistas, para pedirle apoyo en la campaña de afiliación. “La realidad es que nosotros solos no vamos a poder, entonces vengo a invitarles a que se sumen a esta estrategia”, se escucha en un audio de López Beltrán obtenido por el periódico El Universal. “Yo le pedí al coordinador que ayude a organizar”, agregó el secretario de Organización de Morena.

Después de la reunión con Monreal, López Beltrán sostuvo un evento con los diputados de la 4T. Gabriela Jiménez intentó subir al presídium, pero el equipo del hijo del ex presidente le cerró el paso, de acuerdo a una crónica reconstruida por Latinus. Días atrás, Jiménez solicitó al INE el registro de su asociación como un potencial nuevo partido político. La diputada se quejó de la exclusión con Monreal, quien le contestó: “Ve y diles quién es la jefa”.

A pesar del rechazo, Jiménez terminó trabajando para el proyecto de López Beltrán. La lección es evidente: los operadores electorales de Morena están tomando partido por el proyecto del hijo del ex presidente López Obrador. Meses atrás, el senador morenista Félix Salgado Macedonio dijo que debe considerarse la eventual candidatura presidencial de López Beltrán. Ayer, Saúl Monreal, senador de Morena y hermano de Ricardo Monreal, declaró que la reforma política promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum contra la reelección y el nepotismo no afecta a ‘Andy’: “Se tendrá que analizar, porque en este caso es nada más aquellos que tienen parentesco. Andy no tiene ningún hermano gobernador, o presidente municipal, o senador o diputado o Presidente de la República. Entonces no aplica para ‘Andy’ en este momento”.

El programa de afiliación de militantes le ha otorgado a López Beltrán carta abierta para reunirse con los líderes políticos de la 4T. Las fotografías que se ha tomado con diputados como Monreal, senadores como Alejandro Murat o gobernadores como Huacho Díaz son parte de lo que se ha denominado un “catálogo de lealtades”.

En el sexenio de su padre, ‘Andy’ fue un protagonista constante de escándalos de tráfico de influencias y presunta corrupción en la asignación de contratos gubernamentales. La influencia de los hijos del presidente se monetizó en miles de millones de pesos de negocios cuestionables en la venta de balastro del Tren Maya, en la construcción del Corredor Interoceánico o en licitaciones de medicinas del IMSS-Bienestar. Ahora, ‘Andy’ está enfocado en la política y en la movilización electoral. En noviembre, Morena cambió los estatutos para otorgarle al secretario de Organización nuevas facultades extraordinarias que le aseguran el control absoluto del padrón y las decisiones relevantes de selección de candidaturas.

El equipo de López Beltrán ha filtrado la idea de que la gira para cabildear lealtades fue consultada con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en privado, la conversación es distinta. Un empresario cercano a los hijos del ex presidente le dijo a Código Magenta que el entorno de ‘Andy’ está planeando desplazar a Sheinbaum como la jefa política de la 4T.

“Vamos a seguir trabajando para depositar el legado de Andrés Manuel López Obrador y la participación de la presidenta ha sido fundamental, porque nosotros no queremos movimiento ni una transformación para seis años, queremos proyecto y queremos partido para las futuras generaciones”, fue el mensaje de Andy a los diputados federales de Morena esta semana. Los operadores del dinero, personajes como Gabriela Jiménez, ya están de su lado.