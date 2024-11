Cancelan orden de aprehensión contra Yunes Márquez

¿Qué pasó?

• Un juez federal canceló una orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez, el senador que abandonó las filas de la oposición para sumarse a Morena y garantizar la mayoría calificada del oficialismo en el Congreso.

• La Fiscalía General de la República también notificó al Poder Judicial que se retiró la solicitud de extradición contra Yunes Márquez que el gobierno envió a las autoridades de Estados Unidos.

¿Por qué importa?

• La oposición acusa que la “traición” de Yunes Márquez se gestó desde lo más alto del poder político. Senadores del PAN apuntan a un chantaje presuntamente operado por Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena en el Senado.

• El voto de Yunes Márquez fue decisivo para la aprobación de la Reforma Judicial. El día de la sesión, el entonces diputado panista pidió licencia. Su padre, el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, asumió el escaño momentáneamente para hacer frente a las críticas de la oposición. Escoltado por el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, Yunes Linares argumentó que votaría en conciencia a favor de la Reforma Judicial.

• Antes, Yunes Márquez había asegurado que no se sumarial al oficialismo: “No seré trofeo de Morena, me seguiré defendiendo con los instrumentos que me da la Ley. Nunca me he doblado ante nadie. Esta persecución me dará la gran oportunidad de dar un ejemplo de valor y dignidad frente al poder”.

• La cancelación de la orden de aprehensión coincide con el alineamiento de la familia Yunes con el poder en turno.

El contexto:

• Miguel Ángel Yunes Márquez fue acusado durante el proceso electoral de 2021 de presentar documentación falsa, mentir a la autoridad y de fraude procesal. Entonces, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó su candidatura para la alcaldía de Veracruz.

• Patricia Lobeira, esposa de Yunes Márquez, es la actual presidenta municipal de Veracruz.

• Miguel Ángel Yunes Linares, patriarca de esta dinastía política, también enfrenta causas federales y locales que incluyen la contratación irregular de un sistema de vigilancia. La periodista Lydia Cacho acusó a Yunes Linares de formar parte de un cártel criminal de tráfico sexual de menores de edad.

• Fernando Yunes Márquez, hermano del ahora senador de Morena, es investigado por el presunto desvío de recursos del municipio de Veracruz (donde fue alcalde) a favor de la precampaña de Miguel Ángel Yunes Márquez.