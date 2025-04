Pentágono evalúa ataques de drones contra cárteles en México

La administración Trump estaría considerando el uso de ataques con drones para combatir a los cárteles de la droga que operan en México, según un informe de NBC News.

Esta posible estrategia refleja el creciente enfoque de la Casa Blanca en abordar el tráfico transfronterizo de drogas y las amenazas a la seguridad nacional que representa.

¿Qué pasó?

• El Departamento de Defensa de Estados Unidos está evaluando la viabilidad de realizar ataques con drones contra cárteles mexicanos para frenar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos y diezmar a grupos criminales con capacidades paramilitares.

• Esta evaluación se produce tras la designación de seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), lo cual podría proporcionar un marco legal para ejecutar acciones militares en territorio mexicano.

Las señales de la ‘invasión’

• La revisión de facultades de uso de fuerza letal en México por parte del Pentágono está en sintonía con la clara voluntad política del entorno del presidente Donald Trump de emprender, eventualmente, acciones militares contra los cárteles.

• El 31 de enero, el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sostuvo una conferencia con el general secretario de la Defensa Nacional y el almirante secretario de la Marina Armada de México. De acuerdo a una fuente citada por The Wall Street Journal, Hegseth amenazó a México con tomar “acciones unilaterales” contra los cárteles si México no atacaba, de manera frontal, el tráfico de fentanilo y si no se atendían las preocupaciones de Washington sobre la colusión de oficiales del gobierno con el crimen organizado.

• En enero de 2023, los congresistas republicanos Dan Crenshaw y Mike Waltz introdujeron la iniciativa de “Autorización de Uso de Fuerza Militar”. La propuesta pretende dotar al presidente de nuevas facultades y recursos de inteligencia, ciberseguridad y espionaje para irrumpir las operaciones de los cárteles.

• “Debemos de empezar a tratar a estas organizaciones criminales como ISIS”, declaró Crenshaw. Para Waltz, quien hoy es el director del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, la iniciativa se justifica por la sofisticación financiera y militar del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación: “Es tiempo de pasar a la ofensiva. Estas organizaciones paramilitares transnacionales son responsables de asesinar a un número sin precedentes de norteamericanos. Estados Unidos tuvo éxito en la década de los noventas en asistir en el desmantelamiento de los cárteles colombianos y deber hacer lo mismo ahora”.

• El 28 de febrero, la prensa estadounidense reportó que el presidente Donald Trump tomó la decisión ejecutiva de reducir las restricciones que tienen los comandantes militares para autorizar ataques aéreos dirigidos e incursiones de operaciones especiales fuera de campos de batalla convencionales.

• La orden de la Casa Blanca amplía, en gran medida, el rango de objetivos de este tipo de decisiones militares. CBS News calificó este cambio como un “silencioso, pero sísmico recalibramiento para desmantelar los controles de la era Biden y regresar a una política de contra terrorismo mucho más agresiva”.

• Donald Trump pretende que el Departamento de Defensa tenga mucho mayor discrecionalidad para atacar a organizaciones terroristas y que no tenga que depender de la intervención directa del presidente para autorizar bombardeos. Bajo el esquema de la administración Biden, este tipo de decisiones estaban sujetas a una revisión multinivel del Estado Mayor, de la Casa Blanca, de la CIA y de abogados militares sobre el riesgo de víctimas civiles y la legalidad de la designación de los objetivos terroristas. Muchas de esas restricciones han desaparecido.

Contexto:

• La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado categóricamente cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano, subrayando la importancia de respetar la soberanía nacional.

• Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han incrementado la vigilancia sobre las actividades de los cárteles en la frontera sur, utilizando aeronaves tripuladas y no tripuladas para recolectar inteligencia.

• A pesar de estas medidas, funcionarios del Pentágono han aclarado que actualmente no existe autorización legal para que las fuerzas especiales de EEUU lleven a cabo ataques con drones en México.