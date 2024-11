Morena con Samuel

En la víspera de poner sobre la mesa la votación que iniciaría el proceso para un juicio político al gobernador Samuel García, los cables están cruzados entre los altos mandos de Morena en Nuevo León.

Mañana miércoles es la fecha designada para que la Comisión Anticorrupción someta en el Congreso de aquella entidad algunos de los litigios y resoluciones de tribunales contra el gobernador de Nuevo León. Para que el proceso avance se requieren los votos de 28 diputados locales. Y eso sólo puede suceder si el bloque del PRIAN logra el apoyo de los diputados locales morenistas.

El conflicto radica en que no existe claridad sobre el destino de la votación de los morenistas. Están divididos.

En una esquina se da un bloque que dice que tiene línea desde Palacio Nacional. Juran que la presidenta Claudia Sheinbaum les está pidiendo su apoyo para que no se dé el juicio político contra el mandatario Fosfo Fosfo. De hecho, dicen que la misma inquilina de Palacio Nacional se los dijo en una reciente visita a Nuevo León. Juicio político, no. ¿A cambio de qué?

En la otra esquina, otro bloque de morenistas dice que esa mentira no es verdad, que el gobierno del Segundo Piso de la Cuarta Transformación no está dando línea alguna. Que está dejando que cada legislador vote en conciencia y que algunos quieren madrugar con acuerdos que no tienen el respaldo de la mayoría de los legisladores morenistas.

El Congreso de Nuevo León tiene 42 diputados, de los cuales, 21 son del PRIAN, 9 de Morena, uno del Partido Verde, uno del Partido del Trabajo y 10 de Movimiento Ciudadano. Se requieren 28 votos para alcanzar la Mayoría Calificada que le dé luz verde al juicio político. Eso significa que, al menos, 7 diputados de Morena, el Verde y el PT deben de sumarse al PRIAN para proceder al juicio político.

Para decirlo en pocas palabras, las fichas de Morena están muy cotizadas, porque de que se mantengan unidas y en favor de Samuel García depende que el gobernador no sea sentado en el banquillo, que eventualmente, lo podría llevar a su desafuero como gobernador.

El paquete de apoyos de Morena al gobernador Fosfo Fosfo incluye la aprobación con objeciones menores al presupuesto 2025, pero con el freno puesto a la autorización de la deuda por 12 mil millones de pesos.

Pero, en medio de este jaloneo entre fuego amigo morenista, ya se dio una fatalidad política: la remoción de Anylú Bendición a la coordinación de los legisladores de Morena en el Congreso local. Acusan desde que entregó demasiadas posiciones a los prianistas hasta la presunción de algunas conductas cuestionables. Sea como fuere, es inoportuna esa remoción a unas horas de que se inicie el jaloneo para avanzar o no en el juicio político. Deja mucho a la imaginación.

Dicen los que saben que de los 9 legisladores morenistas, siete ya están alineados a rechazar el procedimiento contra el gobernador. Que esa es la instrucción que tienen, lo que significa que Morena se alinea con Samuel García para salvarle cara. Pendientes de ver qué pasaría con los dos legisladores del Verde y del PT. Pero hasta ayer, el supuesto conteo era que dos o tres -máximo- de los legisladores morenistas y sus satélites podrían sumarse al PRIAN. El número sería insuficiente para sacar adelante la petición de juicio político.

La enorme interrogante es descifrar a cambio de qué la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido Morena ponen el pecho para salvar al soldado Samuel. ¿Será que buscan con esa “operación salvación” congraciarse con Movimiento Ciudadano para tener su apoyo en los grandes asuntos nacionales por venir?

Esa respuesta sólo la tiene Dante Delgado. Si alguien lo encuentra por ahí, pregúntele. Quizás se anime a explicar la “morenización” del proyecto naranja en Nuevo León.