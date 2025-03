Lunes negro: Se han destruido 4 billones de dólares en valor de mercado

Para el nuevo secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, su primer día de operación en el cargo fue un lunes negro: el mercado accionario norteamericano entró en terreno de corrección por los temores a una recesión en Estados Unidos y a los efectos inflacionarios de la política arancelaria del gobierno de Donald Trump.

Las empresas que cotizan en el índice Standard and Poor’s 500 han perdido 4 billones de dólares de valor de capitalización de mercado desde el máximo nivel registrado en febrero, el precio de las acciones de las siete compañías tecnológicas más importantes del mundo ha caído 21 por ciento desde diciembre y el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió casi 2 por ciento en la jornada del lunes.

Detrás de la destrucción de billones de dólares de valor de capitalización de mercado, yace el miedo a una recesión profunda en Estados Unidos, el único motor de crecimiento de la economía global. Mark Zandi, economista en jefe de Moody’s, advierte que el riesgo de una contracción del PIB es de 35 por ciento. Al principio del año, la probabilidad era de 15 por ciento. ¿Qué cambió? De acuerdo a Zandi, la posibilidad de una guerra comercial conjugada con un agresivo programa de austeridad (el programa DOGE promovido por Elon Musk) y la incertidumbre de que el Congreso no llegue a un acuerdo para elevar el techo de deuda del gobierno federal norteamericano.

La culpa apunta a la política económica de Donald Trump. Jason Furman, ex asesor económico de la Casa Banca en la administración de Barack Obama, lo pone de esta manera: “Si implementas un plan creíble que consiste en dolor de corto plazo para asegurar ganancias en el largo plazo, el mercado accionario va a subir, no va a bajar”. El comentario de Furman es una referencia irónica a la noción que han intentado instalar algunos ideólogos cercanos a Trump de que el gobierno está provocando caídas bursátiles de manera deliberada en el corto plazo para reestructurar la economía nacional. Chamath Palihapitiya, inversionista del sector tecnológico y ex ejecutivo de Facebook, es uno de los principales exponentes de esta teoría. “Largo Main Street, corto Wall Street”, publicó en su cuenta de X durante la jornada del lunes.

La venta masiva de acciones en los mercados bursátiles lleva la marca de Donald Trump. Tesla, propiedad del asesor gubernamental Elon Musk, fue una de las compañías más castigadas en la jornada del lunes. El precio de la acción de la firma de vehículos eléctricos cayó 14 por ciento. Cuestionado por la posibilidad de que la economía estadounidense entre en territorio de recesión, el ex secretario del Tesoro demócrata Larry Summers respondió: “Es una posibilidad real por una herida auto infligida”.

Tampoco se trata de una sorpresa. Semanas atrás, el inversionista Steven Cohen advirtió que la política de austeridad de la administración de Donald Trump podría derivar una desaceleración económica. La imposición de aranceles, la agresiva política contra la migración y el recorte al gasto federal son medidas restrictivas para la economía. Los operadores más avezados del mercado anticipaban el fenómeno. Doce días antes de la jornada del lunes, la compañía de inversión de Warren Buffet anunció que tenían una posición de efectivo de 334 mil millones de dólares, una clara señal de aversión al riesgo.

México, al borde de una recesión

La posibilidad de una recesión en Estados Unidos sería devastadora para las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana. Aún sin la imposición de aranceles, el consenso de analistas consultados por Banco de México estima en promedio una expansión de sólo 0.8 por ciento del PIB en 2025. Dada la debilidad de la inversión, 36 de los 38 economistas que participan en el sondeo de Banamex, esperan que el banco central mexicano recorte la tasa de interés de referencia en 50 puntos base en la próxima reunión de política monetaria de finales de marzo.

Los temores de una contracción económica en México son latentes. El nuevo secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, ha heredado un cuadro de finanzas públicas en medio de un proceso de consolidación fiscal para reducir el déficit históricamente alto de 5.9 por ciento del PIB. Es decir, la necesidad de recortar el gasto público y la debilidad de la demanda de Estados Unidos podrían llevar al gobierno mexicano a un escenario en el que sea casi imposible de cumplir sus estimaciones de crecimiento y, por ende, sus compromisos de reducción de deuda.

El gabinete económico de Claudia Sheinbaum tiene que responder preguntas fundamentales: ¿Cuál va a ser el motor de crecimiento que permitirá financiar el gasto social del gobierno? ¿Qué medidas deben tomarse para mitigar el riesgo a la inversión? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la Secretaría de Hacienda para cumplir los objetivos de consolidación fiscal? Las respuestas siguen en el aire.