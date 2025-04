Los Bartlett al desnudo

En la clase política mexicana, el apellido Bartlett es -desde hace ocho sexenios- sinónimo de corrupción, de complicidades, de componendas y de sospechas criminales.

¿A quién se le endosó la sospecha más certera, en torno al asesinato del periodista Manuel Buendía? A Manuel Bartlett.

¿A quién se le señaló de estar involucrado en la desaparición, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar? A Manuel Bartlett.

¿A quién “se le cayó el sistema” -el de Cómputo- para validar en favor del PRI la cuestionada elección presidencial de 1988? A Manuel Bartlett.

¿A quién premiaron con una gubernatura en Puebla, una diputación federal y una senaduría, en los tres sexenios de los gobiernos prianistas? A Manuel Bartlett.

¿A quién protegió el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer y deshacer a sus anchas, con toneladas de probada corrupción, en la CFE de la Cuarta Transformación? A Manuel Bartlett.

¿A qué esposa se le involucra una y otra vez como la embajadora de las componendas de su marido en los distintos puestos como funcionario? A la de Manuel Bartlett.

El último episodio de la telenovela de cuestionamientos sobre los Bartlett pasa por una investigación en Florida, que exigió la intervención en México de la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Pablo Gómez.

De acuerdo a las indagatorias, Julia Elena Abdalá Lemus, esposa de Manuel Bartlett, habría recibido 4.5 millones de dólares de la familia Weinberg, ligada a los negocios de quien fuera secretario de Seguridad de Felipe Calderón.

Los Weinberg tenían tres sexenios señalados como fachadas de algunos de los negocios en los que se vio involucrado Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, sometido a acusaciones por lavado de dinero y vinculaciones con el crimen organizado.

De acuerdo a las investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la Unidad de Inteligencia Financiera investigó a la esposa de Manuel Bartlett al recibir de los Weinberg dos pagos, entre julio de 2012 y mayo de 2017. Uno de 2.64 millones de dólares que fueron depositados en sus cuentas personales y otro de 1.89 millones de dólares que fueron enviados a sus cuentas offshore -en paraísos fiscales- a la empresa panameña Roybell International Inc., registrada bajo el nombre de Julia Elena Abdalá Lemus.

En entrevista radiofónica, ayer con el periodista Ciro Gómez Leyva, la esposa de Manuel Bartlett justificó los pagos aduciendo que ella era empresaria, ajena a los asuntos políticos de su marido. Y que los pagos de los Weinberg estaban justificados, por la presunta venta de un hotel que ella tenía en la Ciudad de México y que le compraron los amigos y socios de Genaro García Luna.

No tendríamos por qué no creerle a Julia Elena Abdalá Lemus, siempre y cuando muestre su declaración de impuestos del año en que vendió el inmueble a los Weinberg. ¿Pagó el impuesto total de esa presunta venta de su hotel, o sólo declaró sobre los 2.64 millones de dólares que fueron a sus cuentas y no sobre los restantes 1.89 millones de dólares que fueron depositados en la corporación registrada a su nombre en un paraíso fiscal?

Si el gobierno norteamericano está rastreando las finanzas de los Bartlett, es porque encontró vínculos con una de las familias más emblemáticas que operaron como fachada de Genaro García Luna, tanto en México como en los Estados Unidos.

Cuestión de recordar las investigaciones sobre 30 empresas de la familia Weinberg que recibieron contratos por cientos de millones de pesos durante el sexenio panista de Felipe Calderón. Entre esas empresas se incluyen Nunvav Inc., creada en 2005 en Panamá y en la que aparece como presidente Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, quien era el dueño de la casa de Miami en donde fue a refugiarse Genaro García Luna, cuando acabó el sexenio calderonista.

De acuerdo a otra investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la empresa Nunvav se dedicaba al desarrollo de normas y certificación de sistemas de gestión de la industria electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de información.

Las vinculaciones de Weinberg y García Luna fueron exhibidas en una investigación conjunta que salió al aire en marzo de 2019 por Univisión y avalada por los periodistas Peniley Ramírez y Julio Roa. En igual situación está la empresa Nunvav Technologies -distinta a Nunvav- pero con los mismos socios que también se beneficiaron por contratos superiores a los 200 millones de pesos. Ambas empresas operaron 26 contratos con los gobiernos del PAN y del PRI, entre 2009 y 2018. Le daban servicio a la Policía Federal, a los penales en México y al CISEN.

Esas investigaciones llevaron a las autoridades judiciales a congelar las cuentas bancarias de la esposa de García Luna -Linda Cristina Pereyra- así como las de su hermana Esperanza García Luna y las cuentas bancarias de dos integrantes de la familia Weinberg: Samuel y Alexis.

De hecho, Alexis Weinberg fue detenido el 31 de diciembre de 2023 en Madrid, España, bajo acusaciones de triangular recursos no sólo de la corporación Nunvav, sino de las empresas ICIT Holding e ICIT Private Security de México.

La vinculación de los Weinberg y los Bartlett se dio por la cercana relación de Julia Elena Abdalá Lemus con algunas de las esposas de quienes le habrían comprado ese hotel en 4.5 millones de dólares. Aunque para nadie es un secreto que la esposa de Manuel Bartlett también era quien acudía a pactar y recoger las “gratificaciones” que, desde la dirección general de la CFE, se le pedían a contratistas privados en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hoy, la UIF debe investigar -por petición de los Estados Unidos- las rutas del dinero de Genaro García Luna. Y en ellas aparecen, inevitablemente, los apellidos Weinberg, Bartlett y Abdalá.