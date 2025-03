Huachicol fiscal arrecia en Tampico

Estas imágenes son la confirmación de que en el sexenio de Claudia Sheinbaum sigue operando una red multimillonaria de huachicol fiscal.

El buque-tanque High Challenge, con bandera de Liberia y capacidad de carga de 300 mil barriles, fue captado atracando en el puerto de Tampico, el 10 de marzo de 2025.

Los registros de la Administración del Sistema Portuario Nacional indican que transportaba “aditivos para aceites lubricantes”.

En realidad, se trata de gasolina contrabandeaba desde una refinería en Houston, Texas.

En el video se aprecia cómo se utilizan mangueras para descargar combustible de manera clandestina a una larga fila de pipas en un terreno aledaño a los muelles de la Secretaría de Marina.

No se trata de un caso aislado; las imágenes han encendido las alertas de las agencias de inteligencia en México y en Estados Unidos.

Código Magenta tiene los documentos, videos, registros oficiales y reportes de datos abiertos que comprueban que, entre el 31 de enero de 2025 y el 16 de marzo de 2025, han ingresado 10 buque-tanques a los muelles del puerto comercial de Tampico para descargar combustible de manera ilegal. Un ejercicio de dos veces por semana que se traduce en millones de dólares de ganancias para un selecto grupo de empresarios conectados, cárteles que custodian la cadena de suministro y funcionarios de alto nivel.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el huachicol fiscal fue un negocio de 500 mil millones de pesos que permitió financiar ilegalmente campañas de Morena por cientos de millones de pesos.

Bajo la estructura que alguna vez comandó el empresario Sergio Carmona, asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021, el negocio del huachicol fiscal se convirtió en el hilo conductor del poder político, empresarial, militar y criminal en la 4T.

Hoy, la red está más viva que nunca.

El 3 de marzo, una semana antes de que el buque-tanque High Challenge atracara en Tampico, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un anuncio que pasó desapercibido, pero que prometía generar una disrupción profunda en la 4T:

La mandataria dijo que se establecería un sistema de trazabilidad obligatorio a toda la cadena de suministro de la importación de combustible. Una sola agencia del Estado mexicano sería la encargada de poner bajo revisión quién importa, quién distribuye, quién almacena y a qué estación de servicio llega la gasolina traída desde el extranjero. Incluso para los más escépticos, esto parecía un golpe fulminante al negocio del huachicol fiscal asestado desde lo más alto del poder.

Sin embargo, el dinero y los intereses oscuros dentro de la coalición de la Cuarta Transformación impusieron otra realidad: en los hechos, el contrabando de gasolina sigue siendo un negocio multimillonario que sólo se explica por la complicidad de altos funcionarios del gobierno mexicano.

Desde el 31 de enero, la agencia consignataria AltaMarítima comenzó a registrar movimientos inusuales en los buque-tanques que transportan hidrocarburos. Se trata de una compañía que tiene como cliente principal a PMI Pemex Internacional, el brazo comercial privado de la petrolera mexicana.

De acuerdo a registros de la Secretaría de Marina, AltaMarítima operó la entrada de las 10 embarcaciones que han descargado combustible de manera clandestina en el puerto comercial de Tampico en las últimas semanas.

Todo se hizo bajo un mismo ‘modus operandi’: se registró que la carga de los buques eran aditivos para aceites lubricantes. Estamos frente al mismo mecanismo mediante el cual Julio Carmona, ex administrador de la Aduana de Reynosa y hermano de Sergio Carmona, permitió la importación ilegal de gasolina en el sexenio de López Obrador. Todo bajo la tutela del entonces administrador General de Aduanas y actual operador electoral de Morena, Ricardo Peralta Saucedo.

Imágenes en poder de Código Magenta documentan que, en las últimas semanas, cientos de pipas entraron por la puerta privada del puerto de Tampico y formaron largas filas en la zona camaronera de la Colonia Morelos. La avenida conocida como Calzada Blanca está permanentemente congestionada por este motivo, a tal grado que los vecinos de la zona han comenzado a quejarse.

Durante años, el movimiento del puerto comercial de Tampico se encontraba prácticamente desértico. Las cosas cambiaron a partir del 16 de enero de 2025, cuando la Secretaría de Marina designó al almirante en retiro Rubén Alfonso Vargas Suárez como director de la ASIPONA de Tampico.

Este no es un personaje menor; todo lo contrario. El almirante Vargas Suárez comandó las regiones navales del Puerto de Lázaro Cárdenas y del Puerto de Manzanillo, las dos puertas de entrada de los precursores chinos del fentanilo que han sido motivo de una cruenta disputa de cárteles.

Durante la gestión de Vargas Suárez, un comando criminal asesinó al administrador de la Operación Aduanera de Manzanillo, Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias. El homicidio ocurrió en mayo de 2023 y se dio durante la transición, en la cual, la Marina regresó el control de las aduanas al poder civil. En diciembre de 2023, Vargas Suárez dejó Manzanillo e inició su proceso de retiro.

Su llegada al puerto de Tampico coincide con una reactivación del negocio de huachicol fiscal. Esto es un breve recuento de lo que ha Código Magenta ha documentado:

El 4 de febrero de este año, llegó el primer buque-tanque de nombre Salsa con bandera de las Islas Marshall. En la hoja de registro de la ASIPONA de Tampico, omitieron nombrar la procedencia del barco. El buque-tanque fue atracado en el Tramo 8 del puerto comercial de Tampico. Esos tramos del puerto son los tramos públicos. Es decir, no son tramos para atracar buque-tanques, ya que están diseñados para barcos de carga general, graneleros y contenedores; no para hidrocarburos o sus derivados. Simplemente, no hay instalaciones para ello, por lo tanto, es totalmente insólito que atraquen en ese segmento del puerto.

Ese mismo día, el buque-tanque Cosmic Glory con capacidad de 300 mil barriles atracó en el Tramo 7 del puerto de Tampico. Mismo ‘modus operandi’: la agencia naviera AltaMarítima operó la entrada, el buque se registró con bandera de las Islas Marshall, se omitió el lugar de procedencia y se señaló que la carga eran aditivos para aceites lubricantes.

El 8 de febrero, el buque Torm Louise con bandera de Dinamarca ingresó al puerto en el Tramo 8, bajo el mismo esquema y con ayuda de la misma agencia naviera.

El 21 de febrero, la embarcación regresó a Tampico procedente de Houston, Texas, según el registro de la Secretaría de Marina.

El 27 de febrero a la media noche, el buque PS IMBARI de productos químicos y petróleo atracó en el Tramo 7 del puerto público de Tampico, procedente de Houston, Texas. El tipo de carga: aditivos para aceites lubricantes.

El 3 de marzo, el día que la presidenta Sheinbaum anunció medidas para poner bajo escrutinio al huachicol fiscal, el buque Torm Louise volvió a atracar en el Tramo 7 procedente de Houston, Texas.

El 5 de marzo, el buque petrolero Dalma con bandera de las Islas Marshall ingresó al Tramo 7 del Puerto de Tampico. Ese mismo día regresó a Houston, Texas.

El 10 de marzo, la agencia naviera AltaMarítima operó el atraco del buque High Challenge con bandera de Liberia. Exactamente el mismo ‘modus operandi’.

La descarga clandestina de combustible a decenas de pipas formadas en el puerto de Tampico se exhibió desde el cielo, con imágenes de dron; desde el agua, con tomas desde el Río Pánuco; y desde tierra, con fotografías captadas desde el merado del puerto.

La fila interminable de tracto camiones esperando a recibir combustible ponen en evidencia la magnitud del negocio del huachicol fiscal.

El 13 de marzo, ingresó al puerto el buque Yellow Stars con bandera de las Islas Marshall proveniente de Houston.

Dos días después, la embarcación Bastille Street con bandera de Liberia atracó en el puerto público de Tampico.

Los registros de la Secretaría de Marina y las imágenes en poder de Código Magenta coinciden con los reportes de datos abiertos de Marine Traffic y Vessel Finder que permiten seguir la trayectoria de los buques. Todo está confirmado.

Además, existen dos indicios muy claros de por qué los atracos son una operación clandestina. Primero: se colocaron contenedores en desuso para esconder o tapar los buque-tanques que están descargando combustible a las pipas.

Segundo y más importante: la descarga se realiza en un terreno sin infraestructura para el manejo de hidrocarburos. ¿Por qué no se utilizaron los muelles aledaños de Ciudad Madero, donde hay terminales de transporte marítimo de Pemex y hay medidas de seguridad adecuadas para descargar el combustible? ¿Por qué se utiliza un lote baldío en un puerto comercial en desuso, violando todas las normas de seguridad para el manejo de materiales peligrosos? ¿Por qué las pipas que cargan la gasolina no tienen sellos?

La respuesta a estas preguntas confirma que, pese a lo que diga la presidenta Claudia Sheinbaum, el gran negocio del huachicol fiscal no ha dejado de operar en la 4T.