El Cártel Judicial

Este video es importante. Octavio Leal Moncada, un líder paramilitar con órdenes de aprehensión vigentes por homicidio, tráfico de migrantes y delincuencia organizada por violación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, aparece defendiendo la Reforma Judicial. Se trata de una revelación adicional de que el poder criminal se está movilizando para la elección de jueces, magistrados y ministros.

¿Quién es Octavio Leal Moncada? El líder de la Columna Armada Pedro J. Méndez, un grupo paramilitar con epicentro en Hidalgo, Tamaulipas que, de acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, funge como brazo armado del Cártel del Golfo. La Columna Armada es lo más cercano que existe en México a un grupo de insurgencia terrorista: Bajo la etiqueta de autodefensa, controlan territorios fuera de la jurisdicción del Estado, operan negocios ilegales y se movilizan electoral y militarmente para garantizar impunidad y protección política. La vinculación con el Cártel del Golfo, una entidad catalogada como organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos, los vuelve objeto de interés de la administración de Donald Trump.

En 2019, la Columna Armada Pedro J. Méndez selló un pacto de movilización con el entonces subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo. En 2022, el grupo paramilitar apoyó explícitamente la campaña de Américo Villarreal a la gubernatura de Tamaulipas. En 2023, otra vez por invitación de Peralta, se manifestaron a favor de la precandidatura presidencial de Adán Augusto López. En 2024, operaron la campaña de Claudia Sheinbaum en Tamaulipas. La Columna Armada representa una de las intersecciones más visibles entre la política y el crimen organizado.

Ahora, Octavio Leal Moncada y la Columna Armada tienen un nuevo objetivo en mente: tomar el control total del Poder Judicial en Tamaulipas. El vehículo es Tania Gisela Contreras López, quien fungió como consejera jurídica en el actual gobierno estatal y quien está registrada como candidata a magistrada regional en Ciudad Victoria. En los hechos, Contreras López es el puente que la Columna Armada tendió con el gobierno estatal. Y ella se presenta como la garantía de respeto a los acuerdos que dice que se pactaron en la elección de 2022. Su poder e influencia ha crecido día con día.

De acuerdo a personas con conocimiento del asunto, el gobierno estatal estaría utilizando la estructura de la administración para promover a Tania Gisela Contreras López en la elección judicial. La meta es que se convierta en la magistrada regional más votada y, en consecuencia, obtenga la Presidencia del Tribunal de Justicia de Tamaulipas.

El origen de Tania Gisela Contreras López está en Hidalgo, Tamaulipas, la cuna de la Columna Armada. El registro de su acta de nacimiento, así como las actas de nacimiento de sus padres lo confirman. Su primo hermano es Juan José Contreras Castillo, el ex alcalde de Hidalgo y miembro de la Columna Armada que gestionó la liberación irregular de Octavio Leal Moncada con el nuevo gobierno en 2022.

En octubre de 2022, bajo la causa penal 640/2022, un tribunal federal con sede en Hermosillo, Sonora, giró órdenes de aprehensión contra Leal Moncada, contra Contreras Castillo y contra otros seis miembros de la Columna Armada por los delitos de delincuencia organizada por el delito de secuestro y tráfico de migrantes. El caso está vinculado al caso de los 53 migrantes que fallecieron por asfixia dentro de un tráiler en San Antonio Texas en junio de 2022. Fuentes de inteligencia federal indicaron que el vehículo fue detenido durante horas en territorio controlado por la Columna Armada. Se pagó un derecho de paso al grupo paramilitar.

Días después del descubrimiento del tráiler en San Antonio, en un operativo del gobierno federal mexicano que contó con asistencia del FBI, Octavio Leal Moncada fue detenido en Nuevo León. Se cumplió una orden de aprehensión por homicidio que fue girada desde febrero de 2018.

Sin embargo, en noviembre de 2022, semanas después de que Morena ascendió al poder en Tamaulipas, el magistrado regional de Ciudad Victoria, Javier Valdez Perales, ordenó la liberación inmediata de Leal Moncada “por falta de elementos probatorios”. Se trató de una excarcelación irregular, puesto que existían otras órdenes de aprehensión federales vigentes contra el jefe de la Columna Armada: una orden por tráfico de migrantes y otra por delincuencia organizada vinculada a actos terroristas.

Javier Valdez Perales también es un juez que tiene origen en Hidalgo, Tamaulipas, la sede de la Columna Armada Pedro J. Méndez. En la elección judicial, Valdez Perales está compitiendo para ser magistrado federal del Tribunal Colegiado de Circuito del Segundo Distrito en Ciudad Victoria, una de las posiciones de poder más importantes del aparato judicial. Este es el segundo engrane del ‘Cártel Judicial’ diseñado por la Columna Armada.

La tercera pieza de la red es Jorge Luis Beas Gámez, esposo de Tania Gisela Contreras López, ex funcionario del Poder Judicial durante dos décadas y actual subsecretario de Legalidad en la Secretaría de Gobierno de Tamaulipas. Beas Gámez es señalado como el enlace para operar los intereses judiciales de la oficina de su esposa en tribunales federales. El caso más emblemático es el emplazamiento de la sentencia de extradición a Estados Unidos contra Eugenio Hernández. El ex gobernador priista fue quien patrocinó la incursión de Tania Gisela Contreras López como consejera electoral en 2015. Durante un año y cuatro meses, los magistrados del Décimo Noveno Circuito Judicial han retrasado la resolución del último recurso promovido por Eugenio Hernández. La extradición fue autorizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el 2018 y tiene que ver con una acusación de lavado de dinero en tribunales de Texas que conectaría al ex gobernador con las operaciones del Cártel del Golfo. La apuesta, en la que Contreras López y Beas Gámez jugarían un papel relevante de cabildeo, es que los nuevos magistrados de la elección judicial absuelvan al exgobernador priista Eugenio Hernández.

Tania Gisela Contreras López, Jorge Luis Beas Gámez y Javier Valdez Perales, los tres engranes del Cártel Judicial de la Columna Armada Pedro J. Méndez, enfrentan denuncias por delincuencia organizada y encubrimiento al terrorismo promovidas ante el Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía General de la República. Los grupos de poder criminal se juegan el todo por el todo en la elección judicial.