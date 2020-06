Yo Qué Voy a Saber 10 de Junio del 2020 #YoQuéVoyASaber | Racistas en hipócritas Si Bárbara de Regil dice que ser prieta es feo, la quemamos en redes como ella quema calorías cada que sonríe. Porque además de racistas, los mexicanos somos hipócritas y no queremos aceptar que damos valor a las personas de acuerdo a su apariencia… o no me digan que estos millones de seguidores son por el contenido intelectual que ofrece Bárbara. Por

Uy, qué bárbara qué mal… Y entonces la quemamos en redes como ella quema calorías cada que sonríe. Porque además de racistas somos hipócritas. Porque no queremos aceptar que damos valor a las personas de acuerdo a su apariencia… o no me digan que estos XX seguidores son por el contenido intelectual que ofrece Bárbara La seguimos porque no es prieta y por eso ella tiene tanto miedo serlo. Cada año en este país sacan un estudio que revela qué tan racistas somos. Nos dice cuánto y por qué discriminamos, pero no nos dicen que lo hacemos por miedo. Porque nos da miedo ser de los jodidos y sabemos que los prietitos estamos jodidos, también lo dicen las estadísticas. En México, el color de piel, por lo menos en los adultos determina el bienestar y la posición social que puede alcanzar. Entre más oscura la piel, menos oportunidades de tener buena educación, mejor trabajo y más dinero. Las personas indígenas o con tonos de piel más oscuros tienen cuatro veces más probabilidad de vivir en pobreza. Por eso, nos ponemos filtros en Instagram, por eso subimos muchas fotos de todos los lugares a los que hemos viajado, de los restaurantes que visitamos, de las fiestas a las que vamos. Porque nosotros no estamos jodidos y queremos que todos lo sepan. Aún así, nos cerramos por completo a la idea de que somos racistas porque no estamos matando negros. Perdón que con este color de piel venga decirles que racismo también es cuando decimos que camina como chacha, insultamos a alguien con un pinche indio bajado del cerro a tamborazos mira cómo trae el nopal en la frente, prieta ay, no qué feo... Hace días, cuando se estrenó la película Yo no soy de aquí, muchos se ofendieron por este personaje. Nosotros no somos así, eso no nos representa. Por eso el escandalazo que hicimos cuando dijeron que Yalitza era la nueva cara de la belleza mexicana. No, esa no es. Esa es una chacha. Es una india… nosotros no somos eso. Somos racistas porque tenemos miedo a ser pobres, a ser malos, a merecer menos… y por años nos han enseñado que los prietitos eso es lo que son. Lo vemos hasta en las novelas, en las películas, en las series… los güeritos de ojos claros son los cotizados, la muchacha rubia es la que todos quieren... Los morenos en cambio o son malos o son jardineros. Y ellas o son las empleadas domésticas o son la fea que nadie pela. Nadie quiere ser Ulises y ninguna aspira a ser Yalitza. Lo más ridículo es que somos un país de mestizos y aún así, parece que tenemos un delirio aspiracional de dejar de serlo. En México somos racistas y también hipócritas, por eso cuando alguien nos acusa de racismo nos incomoda y nos ofendemos. Porque todos somos mestizos, pero habemos unos más mestizos que otros. Y mientras sigamos usando filtros para esconder el problema va a seguir así de feo.

