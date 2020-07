Yo Qué Voy a Saber 14 de Julio del 2020 #YoQuéVoyASaber | La tiranía de la corrección política Los Redskins de Washington cambiaron su nombre porque ofendía a los nativos americanos. Para mí esto no tiene que ver con fragilidad si no con tiranía. Esta generación son unos tiranos de la corrección política. Por

Lo de la negrita de la caja de hotcakes… ok, tenían un punto en eso de perpetuar el estereotipo de esclava. Pero que los Animaniac son políticamente incorrectos... Que solo actores negros deben hacer los doblajes de los personajes negros en los Simpson… Que los Pieles Rojas de Washington ya no se deben llamar así… Y no es que crea que son frágiles son unos tiranos de la corrección política Soy una de las más fervientes admiradoras de las nuevas generaciones y de sus causas. Me conmueve sobremanera verlos pelear por los derechos de quienes han sido oprimidos históricamente, indignarse con quienes no respetan el medio ambiente, romper las estructuras y desarmar todas las normas de convivencia que apestan ya a viejo… Pero a veces, cada vez más veces, creo que se están volviendo unos tiranos. Unos tiranos de la corrección política que se rompen a la primera. Neta, ¿los Animaniacs? Su hipersensibilidad está llegando a un punto inentendible. Los Pieles Rojas llevan 87 años usando ese nombre y ese logo y podría apostar que nadie que se ponga un jersey del equipo está pensando: sí le robaré las reservas a algún aborigen norteamericano. Como si no se las hubieran quitado ya todas. ¿Por qué mejor en lugar de cambiarle el nombre no les regresan las tierras que les arrebataron? Creo que eso los desofendería. Aquí el asunto es que se está llevando la corrección política a un punto en que nos divide en víctimas y victimarios según el lado del que nos pongamos. Y entonces tenemos estas hordas furiosas en redes sociales masacrándose verbalmente, no para convencer al otro de nada, si no para desacreditarlo de todo, porque o eres víctima o eres victimario. Pareciera que esa corrección política no busca acabar con la supuesta ofensa si no simplemente imponer una idea sobre otra... Y la ironía de eso, es que termina convirtiéndose en lo que juró destruir. Un campo minado lleno de ofensas y agresiones. Ya nadie puede hacer un chiste o un comentario que se salga de lo políticamente correcto porque todo arde. Todo ofende, todo es insulto, todo es personal… También se vale relajarse, reírse un poco de nuestras flaquezas, ser irreverentes. Además, no se puede pedir a gritos la tolerancia mientras somos absolutamente intolerantes contra quienes se atreven pensar diferente. “La tolerancia jamás produjo guerras civiles, la intolerancia ha convertido la tierra en una carnicería”. … y lo dijo Voltaire que sabía un poco más que yo. Hay que reconocer los errores de la historia y aprender de ellos, pero no pretender borrarlos ¿Vieron Dark? No se apuren, aunque quisiera no podría espoilearla porque para mí esos saltos en el tiempo fueron ciencia cuántica. … pero en un resumen simplista todo el desmadre es porque quisieron desaparecer errores del pasado… nomás les digo, no acabó nada bien.

× Galeria Previous Next