YoQuéVoyASaber | La estrategia exitosa de López-Gatell

#México YA SUPERA MUERTES COVID a BOMBA ATÓMICA EN HIROSHIMA.



Lamentamos profundamente la muerte + de 60,000 compatriotas.



Los López en tanto siguen dudando de;

mascarillas,

pruebas. #lopezFALSO va caer.#SomoMexico TU DECIDES futuro de tu familia, con acción o silencio

El fin de semana pasado mi vecino tuvo, otra vez, fiesta en su casa. Unos 15 invitados, mariachi y todo. Muy animados. También tengo amigas que se fueron a la playa, porque ya no aguantan el encierro y en Puerto Vallarta están abiertos los bares y no tienes que usar cubrebocas. Y por supuesto, estas decisiones no son responsabilidad de López-Gatell. Pero los mensajes que han llevado a miles de mexicanos a creer que la estrategia está a toda madre y que en este país solo se mueren los pobres, los obesos y los que comen mal sí es responsabilidad de López Gatell. Y ahí ha fallado, lo acepte o no. Porque cuando inició la pandemia López Gatell nos dijo que el Gobierno de la República tenía listo todo un protocolo de preparación y respuesta y que no había por qué alarmarse. Y 60 mil muertos después, nos siguen diciendo que la estrategia es la correcta. Pero además, el subsecretario ha olvidado hablar de ese protocolo para enfocarse en los culpables de todas esas muertes. Colgó su bata de médico y comenzó a hablar como político. Nos habló de neoliberalismo, de la oposición derrotada, de la desigualdad social, de reformas alimenticias, de gobiernos pasados…. López Gatell se ha convertido en una especie de cabildeador más preocupado por cuidar su imagen y la del presidente que por hablar de la gravedad de una pandemia que evidentemente está fuera de control. Quizá si nos hubieran puesto en proporción la verdadera gravedad de la pandemia, mi vecino no estaría tan tranquilo cantando El Rey rodeado de 15 personas en su cochera. Según un estudio publicado por el Financiero el 31% de los mexicanos no está para nada preocupado por la crisis sanitaria. ¿Por qué habrían de estarlo si el encargado de manejar esa crisis sanitaria asegura que se ha hecho más de lo posible? ¿Por qué habrían de estar preocupados si el presidente asegura tajante que la estrategia es muy buena? ¿De cuál estrategia estará hablando el presidente? Quizá la del subsecretario de salud, que permite que mientras el país llega a un escenario -que él mismo llamó catastrófico- él reciba un premio. Por que aún con ese escenario catastrófico, López Gatell con el control de 13 nuevas unidades del sector salud. Esa sí que es una buena estrategia… aunque por supuesto no para todos los mexicanos… menos para los muertos.