YoQuéVoyASaber | Balazos al aire

Bianca Alejandrina, "Alexis" tenía 20 años cuando apagaron su voz.



El sábado salió de su domicilio para vender un cigarro electrónico. El domingo hallaron sus restos.



Ahora gritamos por ella: #JusticiaParaAlexis pic.twitter.com/EZcJgWw7BS — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 10, 2020

La Riviera Maya no es un paraíso, Quintana Roo es un estado feminicida. ¿Hasta cuándo las mujeres dejaremos de vivir con miedo? ¿Cuántas más hasta que hagan justicia? Nos están matando y no hacen nada.#JusticiaParaAlexis #QuintanaRooFeminicida pic.twitter.com/ArFtT6HHPA — renata (@renatadisler) November 9, 2020

Para los delincuentes abrazos, y para los ciudadanos que luchan por sus derechos balazos.



Así las cosas en los tiempos de Obrador, igual que en los de Díaz Ordaz, pero sin crecimiento económico. #LopezNoTieneMadre#NiUnaMenos pic.twitter.com/5lxXfpdzsw — Aldo Lobato (@Aldo_Lobato) November 10, 2020

#JusticiaParaBianca "¿Acaso no merecemos más que una tumba en un basurero, en un terreno baldío o a un lado de la carretera? ¿Somos equivalentes a unos kilos de carne muerta? Explíquenme porque nos toman, nos usan, nos privan, nos violan, nos matan y se roban nuestras almas." pic.twitter.com/QvUyzcboza — Quintana Roo HOY (@QuintanaRooHoy1) November 9, 2020

Ella es Alexis, tenía 20 años y le gustaba cantar... Pero también tenía miedo salir de su casa y no volver a ver a su mamá.El 8 de noviembre, un pepenador la encontró descuartizada en una bolsa negra de basura. Tenía solo un tenis puesto. Las protestas en Cancún para exigir justicia por su asesinato fueron reprimidas con toda la fuerza del Estado… a balazos.Pero si el Estado usara ese mismo empeño para atender la violencia de género, no tendría una horda de mujeres desesperadas y rabiosas queriendo incendiarlo todo... La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo dice que en lo que va del año han sucedido 12 feminicidios en la entidad. Pero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene otros datos. De enero a noviembre suman, al menos, 51 mujeres asesinadas en Quintana Roo. Además, de acuerdo al Semáforo Delictivo Nacional, en ese estado de enero a junio se reportaron 277 denuncias por violación. Tan solo el fin de semana que encontraron a Alexis, mataron a otras cuatro mujeres en esa entidad. Por eso la marea de protestas. Y sí, a veces, muchas veces, las manifestaciones no son pacíficas, pero es que la protesta, por definición, es un acto violento. Y eso, ya lo hemos visto, incomoda a muchos, pero les tengo una noticia: Esa es la idea. La protesta busca justamente sacar de la comodidad a la gente que no se siente tocada por la causa. A quienes piensan que una muchacha de 20 años descuartizada y tirada en una bolsa de basura no es alarmante. Y sí, a veces se rompen vidrios, se queman puertas, se rayan monumentos. Y no, la culpa no es del cuadro, ni de la pared, ni de la puerta… la culpa es del Estado insensible, intolerante y fallido. Pero esos cuadros, esa pared, esa puerta representan a ese Estado inoperante. Y la represión en las protestas de Cancún solo evidencian más su falta de capacidad ante una violencia que se desborda. Alexis ya no está. Tampoco Ingrid, Fátima, Lesvy, Jessica, Bianca, Rubí... Por eso, las que quedamos tenemos la oportunidad de levantar la voz en su nombre y de exigir al Estado que deje de lanzar balazos al aire al enemigo equivocado.