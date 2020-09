YoQuéVoyASaber | Evolucionar no es para todos

Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar. — Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 31, 2020

Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico. — Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 31, 2020

Conseguir las nalguitas de alguien gracias al alcohol ni da risa ni es para presumir.Por eso, luego de subir esta foto, el youtuber Luisito Comunica reconoció que fue inapropiado,pero una horda de sus seguidores se sintió decepcionada, porque ¿qué van a hacer ahora con todos esos comentarios llenos de odio irracional? Spoiler: nada. Porque el tipo de gente que responde esas cosas es un caso perdido y hay que aceptarlo: Evolucionar no es para todos. A esto que Luisito hizo lo llaman deconstrucción.Y aunque la palabra ciertamente es muy mamadora, básicamente se refiere a ese momento en el que nos cuestionamos lo que nos han enseñado. Deconstruirse es darse la oportunidad de aprender, de entender por qué nos da risa algo que, evidentemente, no debería como por ejemplo un mezcal que diga “tus nalguitas serán mías”. ¿Eso qué? ¿de verdad no lo notan? Los miles de likes que tuvo esa fotografía dejan claro que no, que muchos de verdad no ven la falla… Y eso eso sí preocupa, pero sobre todo deja claro que nos hace mucha falta hablar sobre el tema. Pero verdaderamente hablar. Porque creo que ahí es donde fallamos. No estamos apuntando nuestros cañones a la batalla correcta y solo estamos desperdiciando munición. Porque si en una discusión quienes no comparten nuestro argumento tienen como única respuesta la ofensa, ahí no es. Hay que salir de ese abismo de respuestas sin sentido, porque evidentemente ahí no hay espacio para el diálogo. Y lo que se necesita en estos temas es diálogo. Engancharse en una guerra de comentarios (por tentador que sea) no nos llevará a ningún sitio. Y no se trata de renunciar a la crítica: No, por supuesto que no. Es necesario encontrar tintes machistas, racistas o abusivos y rechazarlos. Debemos hacerlo. Visibilizarlos es bien importante. Hay que poner sobre la mesa lo que nos parece mal y decir por qué nos parece mal. Pero, ojo, no es nuestro trabajo educar a nadie, sobre todo, a quien que no quiere ser educado. Citando a una querida amiga: la deconstrucción es un ejercicio individual. Y soy una optimista y me gusta pensar que Luisito lo entendióPor eso, no debemos desistir en la misión de señalar lo que consideramos inapropiado, porque algunos, como Luisito, rectificarán. Pero también aceptemos que hay quienes no quieren cambiar y son un caso perdido… y ahí no es.