25 de Febrero del 2020 Un día sin nosotras

No lo hacemos para “golpear al presidente”. No lo hacemos porque somos conservadoras neoliberalistas ni por que queremos irnos de compras. Lo hacemos porque queremos visibilizar cómo se vería el país si nos siguen matando. Porque en México matan 10 mujeres todos los días. He leído muchos comentarios de mujeres que aseguran que no se sumarán al paro porque no quieren ser parte de la derecha opositora que busca derrocar a Andrés Manuel. El Paro no es eso. El Paro no es contra el presidente. Las mujeres hemos decidido “desaparecer” por voluntad propia el lunes 9 porque todos los días desaparecen mujeres contra su voluntad. Porque todos los días nos matan, nos violan, nos desollan, nos mutilan, nos tiran en bolsas negras de basura. El Paro es para que se den cuenta que somos importantes. En México, las mujeres somos casi el 50% de la fuerza laboral. De cada cinco pequeñas y medianas empresas que se abren tres están lideradas por mujeres. Pero además, también hacemos trabajo no remunerado. Sí, ese que consiste en mantener una casa, ese, que si se pagara tendría un valor equivalente a 24.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México. Más que el aportado por la industria de la transformación que es el 18%. Por eso paramos. El Paro es un ejercicio de reflexión para todos. Es ausentarnos para que nos vean. En México las mujeres somos el 51.1% de la población y a pesar de eso somos tratadas como ciudadanas de segunda categoría. Por eso paramos. Además, el Paro Nacional ni de chiste es una iniciativa de los partidos… ¿cuándo los hemos visto tener buenas iniciativas? El Paro es un movimiento que existe en todo el mundo... gracias por el crédito pero no lo inventamos las mexicanas. De hecho, la iniciativa original surgió en 1975, cuando la ONU declaró el 8 de marzo Día de la Mujer. Desde ese entonces, colectivos feministas propusieron hacer paro de labores todos los días 8 de marzo para visibilizar la importancia de las mujeres en el mundo. Así que no, el paro no es para tomarnos el día libre, ni para golpear al presidente, ni para apoyar a la derecha ni para hacerles el juego a los conservadores oportunistas… El Paro es para que todos visualicen un país sin mujeres... Porque si nos siguen matando, así se verá.

