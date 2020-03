Yo Qué Voy a Saber 11 de Marzo del 2020 #9M Paro Nacional Estas, son solo algunas de las miles de historias de abusos, acoso y humillaciones que sufrimos las mujeres en México. Por

Son esas historias las que nos llevaron a este día. A este 9 de marzo del 2020 cuando decidimos parar. Porque este paro nace de la creciente violencia que por años hemos sufrido las mujeres y las niñas en este país. Porque en México matan a 10 mujeres todos los días… Porque los terribles asesinatos de Ingrid y de Fátima nos horrorizaron a todas y nos llevaron a las calles a protestar. Con gritos. Con bailes. Con cantos. Pero no nos oyeron. Entonces, decidimos desaparecer. Un país sin maestras, sin empleadas domésticas, sin doctoras, sin periodistas. Una nación sin mujeres. La Concanaco estima que el paro de un día le costaría a la economía mexicana 1,370 millones de dólares. Es poco para un país en donde todas las mujeres tenemos una historia de acoso, de abuso, de maltrato. Por eso hoy queremos que nuestras voces se escuchen. Y que se escuchen fuerte. Por todas las que ya no pueden hablar. Por Abril. Por Fátima. Por Ingrid. Por Ana Lucía. Por las desaparecidas. Porque somos esas que buscamos justicia. Esas que le pusimos nombre al monstruo. Somos esas que quisieron callar y no pudieron. Y hoy, somos esas que paramos para que nos escuchen.

