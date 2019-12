Zozibini, Lizzo y Buttigieg son prueba de que la diversidad va ganando

Pasa que la diversidad está ganando batallas. El pasado domingo la sudafricana lanzó un discurso en contra del racismo y el machismo durante el certamen de belleza más cotizado del mundo… y ganó. Tras coronarla como la mujer más hermosa del universo, Zozibini Tunzi habló sobre los estereotipos de belleza: “crecí en un mundo donde una mujer que se ve como yo, con mi tipo de piel y cabello, nunca fue considerada como bella”. Este concurso de belleza ha sido históricamente criticado por crear una imagen sobre “cómo debe ser la mujer perfecta”. Pero las cosas en ese tema, también están cambiando. Una prueba de eso, es Lizzo, la artista del momento, quien está lejos de los estándares de belleza tradicionales y no podría importarle menos. La llaman “fat bitch” y no tiene complejos con su cuerpo. Al contrario lo adora... [caption id="attachment_46255" align="alignleft" width="267"]Lizzo Fuente: Instagram @lizzobeeating[/caption] De hecho es musa del movimiento body positive que busca que las mujeres se acepten tal y como son. Pero Zozibini y Lizzo no son las únicas que están rompiendo los esquemas. El joven demócrata Pete Buttigieg también está derribando los convencionalismos en Estados Unidos. Pete está compitiendo para ganar la candidatura demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Y en ese país en el que no hay una ley federal que ampare explícitamente a la comunidad LGTBI, el mes pasado Pete lideró las encuestas en Iowa, un estado clave para la contienda presidencial. Y todos ellos no están solos… Swe Zin, de 20 años, participó en el mismo concurso que Zozibini. Ella es la primer participante gay en un Miss Universo. Y aunque no ganó, sí hizo historia al representar a la comunidad LGBTI en un escenario global. En la cultura pop Lizzo tampoco es la única. También Lil Nas X y H.E.R son artistas afroamericanos con más de 5 nominaciones al Grammy. Y aunque Estados Unidos es el país número 1 en discriminación racial, las tres promesas la están rompiendo. Todos ellos son la prueba de que algo en el mundo está cambiando. Y tú qué dices, ¿la diversidad “está de moda” o llegó para quedarse?