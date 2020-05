Sociedad 05 de Mayo del 2020 ¿Viene un tsunami de contagios a Nuevo León? El Secretario de Gobierno de Nuevo León, Manuel González, advirtió malas noticias para el estado: si no siguen las recomendaciones de quedarse en casa, muchos morirán. Por

A través de su cuenta oficial de Facebook, el Secretario de Gobierno dejó en claro que en Nuevo León no son buenas las noticias sobre la epidemia del Covid-19. Se lamentó que las autoridades registran que la sociedad está como si nada, los neoloneses siguen “relajados en las calles”. El funcionario advirtió que si la población sigue igual, muchos morirán. Y aunque el mensaje no es nada alentador, prefiere ser sincero con los neoloneses sobre la situación que se avecina. González señaló que hasta la fecha no hay vacuna ni remedio para la crisis, lo único que queda es quedarse en casa y cuidar de la familia. Con 828 contagios confirmados, Nuevo León ocupa el octavo lugar a nivel nacional de casos positivos. “Casi 28% del total de enfermos de COVID-19 están hospitalizados hoy, y el número de pacientes que necesiten hospitalización puede aumentarse drásticamente”, señaló Manuel Gónzalez en un mensaje en sus redes sociales.

