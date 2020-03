Sociedad 19 de Marzo del 2020 ¿No tienes claro qué hacer para cuidarte del COVID-19? Aunque el Gobierno de México aún no declara la fase 2 de la contingencia por el coronavirus; el Subsecretario de Salud recomendó adoptar medidas de distanciamiento social desde ¡ya! Por

El Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, hizo un resumen de las medidas de contención y recomendaciones generales a las que debemos de acoplarnos para proteger nuestra salud. Las 3 medidas intensas de distanciamiento social masivo que aplican de forma inmediata, son: -Suspender o posponer actividades no esenciales que implique la reunión de personas. Evitar la congregación o el tránsito de personas en los ámbitos público, social y privado. -Posponer o reprogramar todas las congregaciones masivas superiores a 5 mil personas, en el ámbito público, social o privado. -También en acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, se suspendieron las clases escolares por un mes completo. A partir del lunes 23 de marzo del 2020 hasta el 19 de abril del 2020. Por otro lado las recomendaciones generales para la población son: -Proteger a las personas adultas mayores, de 60 y más. Las familias y las comunidades deben de prestar mayor asistencia a este grupo social que es más vulnerables al COVID-19. Evitar que salgan de casa y mantener la comunicación continua por si llegaran a presentar algún síntoma. -Lavado de manos con agua o jabón, todas las veces que sea necesario. No depender de tener acceso al gel antibacterial, ya que este es un sustituto. -Quienes presenten los síntomas, se recomienda permanecer en aislamiento voluntario. Esto quiere decir que no estén cerca de otras personas, tanto fuera de casa como dentro de ella. Hay que evitar en una cercanía menor a un metro y medio de otros.

× Galeria Previous Next