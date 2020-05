Tec Salud: la clave es atender a tiempo

México participa en los protocolos clínicos y de disponibilidad de remdesivir, medicamento fabricado en EU por laboratorios Gilead que ha mostrado efectividad contra el Covid-19. Si los estudios en curso confirman su eficacia,tendremos acceso oportuno al tratamiento. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 2, 2020

Hasta ahora, lo único que tenemos para tratar el Covid-19 son fármacos experimentales. Y el primero de mayo, el gobierno de EU autorizó el uso de uno nuevo: remdesivir. Pero en Tec Salud opinan que este o cualquier otro tratamiento será más efectivo si se aplica a tiempo. “Nuestra postura es que al virus hay que atacarlo por diversos caminos, antes, o sea no esperar a que el paciente este grave para empezar a tratarlo”, dice el doctor Michel Martínez, Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Tec Salud, en entrevista exclusiva para Código Magenta. Remdesivir vino a sumarse a la lista de tratamientos experimentales con los que se atiende a los pacientes de Covid-19. Pero la opinión del Tec Salud es que sólo surtirá efecto si se aplica durante las primeras etapas de la enfermedad. Hasta el momento el Covid-19 se manifiesta en 3 etapas, la etapa temprana donde hay mayor expresión de la viremia, es decir, cuando el virus está más presente en la sangre; después, entre el día 7 y el día 14 se va entrelazando con una etapa inflamatoria, es aquí cuando el paciente se presenta a la unidad hospitalaria con neumonía, y es en este espectro de la enfermedad donde estaría indicado el uso de remdesivir, para evitar llegar a la fase 3 que es la etapa hiper inflamatoria donde no es tanto el virus, el virus incluso ya se fue, lo que quedó es la tormenta inflamatoria, explica el Doctor Martínez con ayuda de esta gráfica.El primero de mayo la Agencia Federal de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), autorizó el uso de remdesivir para tratar a los pacientes de Covid-19. El Doctor Martínez hace énfasis en que esto no quiere decir que está aprobado, sino que dejaron abierto el uso para que distintas los hospitales en Estados Unidos pudieran implementarlo en sus pacientes sin tener que pasar un el proceso burocrático. Y aunque es una buena noticia, también hay otras consideraciones. En los estudios, remdesivir demostró disminuir los días en que los pacientes manifiestan síntomas, para darnos una idea pasó de 15 días a 11 días. Pero eso sí, los resultados son favorables si se aplica en las primeras fases de la enfermedad. Hasta el momento ningún estudio demuestra una reducción sustancial con respecto a la mortalidad. “Eso ha levantado un poco de crítica... aprobaron el uso de un medicamento que no tiene una eficacia alta, pero bueno, es lo que tenemos ahorita”, señala Michel Martínez. Y sí, como lo dice el doctor Michel, lo único que tenemos ahorita contra este virus son medicamentos que han probado su acción in vitro, o sea en laboratorio, como en pequeños ensayos humanos. Además de remdesivir, otros tratamientos que se están utilizando son: cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina y transfusión de plasma convaleciente, sin embargo aún no existe un tratamiento que sea 100% efectivo, cotinúan en etapas experimentales. Por ejemplo, señala el doctor Martínez, valdría la pena valorar qué pasa si usas remdesivir y plasma a la vez, si usas lopinavir y remdesivir a la vez, a lo mejor por sí solo no va a ser suficiente, como VIH, que un solo fármaco contra VIH no es suficiente, tienes que hacer una combinación de estos, a lo mejor también para coronavirus tendremos que usar algo similar. Pero eso aún nadie lo sabe. En México, un hospital público o privado aún no tiene acceso al producto, por ahora solo está disponible en pruebas en laboratorios del gobierno. Creo que todavía falta mucho para poderlo tener disponible masivamente, opina el doctor Martínez. Aunque el canciller Marcelo Ebrard señaló su oficina está gestionando con los Estados Unidos traer dosis del medicamento al país.Lo que sí sabemos es que aún falta mucho camino por recorrer, en contrastar una terapia contra otra y entre ellas. Porque la vacuna también se ve lejos, “una vacuna efectiva, que sea capaz de conferir inmunidad del 90% de quienes la reciban y que esté disponible comercialmente, yo creo que estamos en el mejor de los casos a 12 meses si no es que 18 meses”, añade el doctor.