Sociedad 29 de Noviembre del 2019 ¿Será el fin de los Simpsons? Sin haber una postura de la cadena Fox, el músico Danny Elfman ha especulado con un posible final de los Simpson, la emblemática serie que viviría sus últimos capítulos tras más de tres décadas al aire Por

Después de más de 30 años de transmitirse ininterrumpidamente, Los Simpson podrían llegar a su fin… o al menos así lo han dejado ente ver alguien que los vio nacer. Danny Elfman, famoso músico y cantante estadounidense que compuso el tema principal de la serie animada, aseguró que en 2021 terminaría una de las familias más queridas en el mundo. “Por lo que he escuchado, viene el final. No sé los hechos concretamente, pero he escuchado que éste sería su último año. Todo lo que puedo decir, es que estoy asombrado y sorprendido que haya durado tanto como lo hizo. Tuve que darme cuenta que, cuando compuse para Los Simpson, escribí ésta loca pieza de música, y esperaba que nadie la recordara, porque realmente no pensé que la serie tuviera oportunidad”, declaró Elfman al sitio Joe. Por el momento, los productores de Los Simpson, encabezados por el creador Matt Groening, no han pronunciado nada al respecto y la serie estrenó apenas su temporada 31.

