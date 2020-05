Cada número, una historia

The New York Times decidió dejar de lado las cifras de muertos por Covid-19, y nos enfrentó a lo que de verdad representan: más de 345 mil madres, hijos, esposos, abuelas, cuyas vidas ya no están.

Esta portada de The New York Times conmovió a muchos.El periódico dejó de lado el número de muertos para ponernos frente a la cara que esos números son personas. Son padres, hijos, esposas, abuelos… Mil nombres, mil historias de personas que murieron a causa de la epidemia. Cada nombre nos cuenta sobre una vida que ya no está. Para hacerlo, los editores recopilaron esquelas, noticias y textos compartidos en redes y en periódicos locales por los familiares de los muertos. “Quería algo que la gente volteara a ver en cien años para comprender el número de pérdidas que estamos experimentando”, dijo Marc Lacey, uno de los editores de New York Times que trabajó en el diseño del proyecto. Pero esos nombres, son solo el 1% de los muertos en Estados Unidos, en donde las cifras rozan los 100,000. En el mundo hay más de 345 mil madres, abuelos, hijas, primas, amigos, vecinos, han sido víctimas mortales del virus. Y cada una de ellas no son números, son historias y esta portada es apenas una muestra de lo irreparable que es perder una vida.