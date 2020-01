¿ONGs no podrán entrar a estaciones migratorias?

El Gobierno mexicano ha suspendido el ingreso de TODAS las ONG y asociaciones religiosas a los centros de detención de inmigrantes. pic.twitter.com/CKqA5vbZka — Verónica Calderón (@veronicalderon) January 28, 2020

La Secretaría de Gobernación informa que desconoce el oficio INM/DGCVM/0118/2020 emitido el día de hoy por el Lic. Antonio Molina Diaz, sin contar con la autorización de las autoridades superiores. — Gobernación (@SEGOB_mx) January 29, 2020

El 28 de enero, el titular de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, Antonino Molina Díaz, envió un oficio (INM/DGCVM/118/2020) a todos los encargados de estaciones migratorias y estancias provisionales del INM. Les informó que por a la actual contingencia migratoria se suspendía (hasta nuevo aviso) el ingreso de asociaciones religiosas y de integrantes de organizaciones de la sociedad civil a las garitas migratorias. Esto para garantizar la operatividad de sus instalaciones y brindar atención prioritaria a los migrantes. Así se lee en el documento oficial que circuló en redes sociales.Sin embargo unas horas después el oficio fue desconocido por la Secretaría de Gobernación. A través de su cuenta de Twitter señaló que el Licenciado Antonio Molina Díaz, circuló el documento sin autorización de sus superiores.La medida de prohibir la entrada a las ONG’s llegó a oídos del presidente de la república, quien dio marcha atrás a lo dicho en el documento. “No, eso no, prohibido prohibir, en todo caso, en casi todo, es convencer, persuadir, nada de acciones coercitivas, no somos conservadores”. “¿Cómo creen que vamos a dejar sin poder asistir a un albergue a religiosos, a miembros de la sociedad civil?”, dijo el presidente. Y es que son las organizaciones civiles quienes constantemente ingresan a las estaciones migratorias como observadores de que las autoridades no incurran en violaciones a los derechos humanos de los extranjeros.