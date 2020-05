Muere funcionara de Ecuador que minimizó el Covid-19

La concejal de #Manta, Dra. Violeta Avila, quien dijo hace aproximadamente dos meses que era mejor comprar naranjas que usar mascarillas para prevenir el contagio de #Covid_19, falleció esta noche víctima de la #pandemia. 📲 https://t.co/7wLqnZfCDA 🔊 #LaHistoriaContada 📍 pic.twitter.com/MW9OCF9Hw1 — nestorromeromendoza (@nestorromero83) May 20, 2020

Violeta Ávila, concejala de Manta, en Ecuador, falleció tras presentar complicaciones respiratorias. Su caso ha sido muy polémico porque el 2 de marzo, la funcionaria dijo que “el coronavirus no es mortal”, y recomendó a los ciudadanos “no ponerse mascarillas con el ánimo de la prevención”, porque no es necesario. En cambio, Ávila recomendó a los ciudadanos gastar su dinero en limón, maracuyá y frutas con vitamina C para mejorar el sistema inmunológico.Aunque aún no se confirma que su fallecimiento está relacionado con el virus, la dependencia local informó que su deceso tuvo que ver con las complicaciones de un cuadro respiratorio. Por su parte la oficina de relaciones públicas del Municipio de Manta se posicionó al respecto, y dijo que las declaraciones de Ávila se sacaron de contexto. Señalan que eso lo dijo cuando aún se desconocía mucho del virus y la Organización Mundial de la Salud había instruido que los cubreboca debían ser utilizados por quienes tenían riesgo de contagio y por quienes ya portaban el virus. También mencionan que cuando el video se hizo viral, afectó la recuperación de Violeta Ávila. Dicen que la funcionaria entró en depresión y eso bajó aún más sus defensas, que resultó en su fallecimiento.