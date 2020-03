¿México está listo para el coronavirus?

Pregunta para médicos y epidemiólogos: ¿es normal que, a casi dos semanas de detectado el primer enfermo de coronavirus en México, no haya un solo caso de contagio local? ¿Algo estamos haciendo extraordinariamente bien o está fallando en serio la detección de la enfermedad? — Alejandro Hope (@ahope71) March 11, 2020

Primero, porque somos bien necios. La cultura del mexicano no es la mejor para la prevención, porque seamos sinceros, por una fiebre o una tos, ¡no vas al doctor! El 86% de los mexicanos se automedica. Pero digamos que vas al doctor y te dicen que por tus síntomas, podría ser COVID-19, ¿qué sigue? la prueba. Y en eso, dice el infectólogo y jefe de medicina del Hospital ABC, Francisco Moreno Sánchez, que no vamos muy bien. Él opina que en México debe de haber muchos más casos de los que están reportados, y eso se explica porque están aplicando un mínimo de pruebas para el diagnóstico. Hasta el 11 de marzo, poder hacerte una prueba del coronavirus no es nada fácil. Las autoridades recomiendan que si tienes los síntomas te aísles en tu casa y contactes a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. Según el protocolo, ellos van a tu domicilio a dar seguimiento del caso. Y para que proceda, tienes que cumplir con dos cosas: padecer síntomas de infección graves, pero también, haber visitado alguno de los países con transmisión activa. Si no cumples con eso, no te la hacen. Aunque algunos hospitales privados ofrecen hacer la prueba por alrededor de 4 mil pesos, el gobierno aún no acredita a ninguna organización privada para hacerlo. Los resultados se reflejan en 24 horas o menos, y solo a los pacientes graves los hospitalizan. Pero, ¿y qué pasará sí muchos se ponen graves al mismo tiempo? qué es lo que ocurre en Italia, China y Estados Unidos. Aunque la enfermedad viene del exterior, y el gobierno mexicano dice que todos los casos, hasta ahora, son importados; dentro del país ya se comienza a dudar sí no nos estamos contagiando entre nosotros.Pero el gobierno federal ha insistido en que tiene todo bajo control, "tenemos los médicos, especialistas, hospitales y la capacidad para hacerle frente" dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, el 28 de febrero. Pero por otro lado, los expertos en la materia, como el doctor Moreno, temen que estemos perdiendo tiempo importante. Él opina que nos enfrentamos a un número indetectado de portadores que van a contagiar a más personas, y cuando esto se destape pues habrá muchos enfermos en un mismo tiempo que no van a poder tener una atención de salud adecuada. Entonces qué dices, ¿estamos preparados o no para el coronavirus?