¿Quién mató a JFK?

Las teorías de conspiración parecen ser uno de los pasatiempos más populares en la era del internet. Al menos en Estados Unidos. Y no existe quizás otra teoría -o montón de teorías- más apasionante que la del asesinato del presidente John F. Kennedy, suceso histórico que hoy cumple 56 años. Un autor, citado por The Washington Post, estima que teóricos conspiratorios han acusado a 42 grupos y a 82 asesinos; y que 214 personas han sido acusadas personalmente de estar involucradas en el asesinato. De acuerdo con un sondeo de 2013, no menos del 62 por ciento de los estadounidenses creen que existió un plan oscuro más allá de la historia oficial, aquella que dice que se trató de Lee Harvey Oswald en un sexto piso a lado de la plaza Dealey en Dallas. A la historia oficial se le conoce como la del “tirador individual” (lone gunman). En octubre de 2017, el presidente Donald Trump ordenó la descalcificación de 2,800 archivos secretos del asesinato, el último montón de documentos que permanecían secretos en el Archivo Nacional. Historiadores y teóricos conspiratorios se frotaron las manos. Sin embargo, lo que encontraron no fue nada nuevo. Los documentos no respondieron ninguna duda y las teorías existentes hasta ese entonces se mantuvieron intactas. Aquí te presentamos las más sonadas: