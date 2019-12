¿Es el de López Obrador un gobierno racista?

Sólo un gobierno profundamente racista repartiría un programa social midiendo la ayuda de acuerdo a la raza de las personas. Esta aberración no se hacía desde que Hitler gobernaba en Alemania. pic.twitter.com/ftzrTDZsz7 — Julen Rementeria (@julenrementeria) November 17, 2019

El presidente dio 65 años para los indígenas, y 68 años para los que no son indígenas. La preferencia por los indígenas por encima del resto de la población situación despertó opiniones encontradas y el #AMLOracista se hizo viral en Twitter. Políticos como el senador panista, Julen Rementería, también se sumaron al reclamo.Pero la discusión respecto a que si el gobierno es racista, no tiene mucho sentido si hablamos de la acción afirmativa. Aunque suene ilógico, la discriminación también puede ser positiva. Y sucede cuando se crean políticas que le dan un “trato preferencial” a grupos sociales que históricamente han sufrido injusticias, como los indígenas. Y es que en México, existe una gran probabilidad de ser pobre, solo por ser indígena. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que de 10 personas indígenas, 7 están en situación de pobreza. Mientras que de 10 personas no indígenas, 4 están en situación de pobreza.Pero a todo esto, la acción afirmativa no es exclusiva de México, ni del gobierno actual. También se aplica en otras partes del mundo y para todo tipo de casos. Por ejemplo, en Harvard la raza es considerada en el proceso de admisión pero con el fin de garantizar un cuerpo estudiantil más diverso. Noruega impuso regulaciones para obligar a las empresas a contratar más mujeres en puestos importantes. Y le siguieron Francia, Bélgica Holanda y Reino Unido. Y como estos hay otros casos. Entonces, darle preferencia a los indígenas en la entrega de pensiones, ¿es o no es discriminación?