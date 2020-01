Sociedad 16 de Enero del 2020 Lo bueno es que con el Insabi hay salud… ¿o no? El arranque del Insabi ha sido todo un dolor de cabeza para el gobierno de AMLO. De hecho hay quienes piensan que el Insabi no va a ‘curar’ a México, sobre todo, por estos 03 síntomas. Por

Lo bueno es que con el Insabi hay salud… ¿o no? El arranque del Insabi ha sido todo un dolor de cabeza para el gobierno de AMLO. De hecho hay quienes piensan que el Insabi no va a ‘curar’ a México, sobre todo, por estos 03 síntomas. El Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, busca lograr lo que el Seguro Popular no pudo: darle salud gratuita a 69 millones de mexicanos. Pero sus primeros días no han ido tan bien. Primero, no hay reglas claras. Y es que al momento de su creación, por ley, el gobierno cuenta con 180 días para definir y publicar sus reglas de operación. Es decir, que tienen hasta junio para completarlas. Eso implica que “no hay reglas operativas, no hay reglamentos, está constituido el Insabi pero realmente no hay cómo operar”, dijo el ex ministro de la corte José Ramón Cossío, en entrevista con Carmen Aristegui. Esa falta de información ha generado preguntas, por ejemplo, ¿de dónde saldrá el financiamiento?, ¿qué enfermedades tendrán cobertura?, y ¿cómo funcionará el Compendio Nacional de Insumos? Son algunos de los puntos que no están claros. Segundo, muchos no lo quieren. Justo bajo el argumento de que no hay reglas de operación, algunos estados decidieron no entrarle al Insabi. Entre los inconformes están: Jalisco, Baja California, Aguascalientes, Querétaro, Baja California Sur, Guanajuato, Tamaulipas, Durango y Nuevo León. Pero desde el gobierno federal piensan que el rechazo general al Insabi va por otro lado. “Esa inquietud social se amplifica por una campaña de desinformación, que pareciera estar orquestada por alguien, posiblemente grupos de interés que se resisten al cambio de sistema”, dijo Hugo López Gatell el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Tercero, sí es gratis… pero todavía no. Aunque el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido en repetidas ocasiones que la atención médica y los medicamentos serán gratuitos; la Secretaría de Salud especificó en un comunicado que sí se cobrará una cuota de recuperación para la atención de tercer nivel, donde se incluyen enfermedades más complejas como el cáncer. Pero el gobierno ya prometió que va a acelerar el paso. López Gatell prometió que acabando 2020 los servicios de primero, segundo y tercer nivel serán gratuitos. El asunto es que con sus fallas y aciertos el Insabi ya es una realidad. Y está planeado que dentro de 3 años presente su primer informe de resultados ante el Congreso, así que hasta esa fecha sabremos si realmente funcionó. ¿Será el Insabi la cura que México necesita?

