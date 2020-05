Sociedad 05 de Mayo del 2020 Las redes de ‘Apoya’, hacen la diferencia En la crisis del Covid-19, las redes locales de apoyo sí hacen la diferencia, un ejemplo es la iniciativa ‘Apoya’ que lleva despensas en las colonias más marginadas de la zona metropolitana de Monterrey. Por

La iniciativa APOYA reparte despensas a las familias más vulnerables de Monterrey. Esas que desde hace semanas la crisis del Covid-19 dejó sin ingresos, y además, no aplican para recibir pensiones o apoyos de gobierno. “Si quieren que la gente esté en casa, pues que esté con comida, la quieren tener en casa sin trabajo, sin comida y sin nada… está canijo” dice Christian Nossler, el fundador de la red de APOYA. Después de recibir una llamada de auxilio de parte de una familia que se quedó sin alimentos, Christian se puso manos a la obra y comenzó a movilizarse para llevar despensas a los hogares que tienen semanas con el refri vacío. Ahora, a su iniciativa se han sumado otras asociaciones y empresas. Su objetivo es ayudar a las personas más vulnerables, aquellas que perdieron su trabajo y no tienen acceso a pensión o no aplican para los apoyos de gobierno. Christian ha detectado que en su mayoría son familias con padres jóvenes e hijos menores de edad, donde el proveedor es albañil o se dedica a la rama de la construcción, una de las industria que el Covid-19 dejó paralizada. Las familias que apoyan han pasado semanas sin percibir su sueldo, por lo que la iniciativa busca brindarles seguridad alimentaria, mientras la crisis pasa. "Todas las personas que ayudamos son trabajadoras, pero esta situación nos agarró por sorpresa a todos, y si el gobierno no está para ayudarlos, la sociedad civil no los dejará solos", dice Christian. APOYA comenzó el 2 de abril, entregando 5 despensas pero ahora ya han repartido más de 5 mil. Y eso es gracias a dos cosas, primero, su método. Christian y su equipo van a las colonias más necesitadas y allí, nombran a líderes de colonia. Estas personas apoyan en la entrega de despensas, porque ellos conocen a sus vecinos y saben quién necesita más los alimentos. Así, a través de las redes hiperlocales, se aseguran de llegar a las casas que cumplen con el perfil que buscan. Y finalmente después de armar la lista de la comunidad, entregan las despensas con la promesa de regresar la siguiente semana a resurtir el refri. Pero APOYA no sería nada sin el apoyo y las donaciones, una lista de asociaciones y empresa ya forman parte de su propia red de apoyo. Pero ahora su siguiente paso es ir tras las empresas de la construcción, “para crear conciencia y decirles: a todos sus albañiles ahorita les están pagando nada y están sin comida, es hora de que se den cuenta, que vayan o hagan algo o vamos a hacer algo”. De esta manera les proponen a las empresas constructoras a hacer campañas de entrega de despensas en las colonias donde viven sus trabajadores, para apoyarlos aunque sea con comida durante el tiempo que dure el confinamiento.

