Las 05 dudas del coronavirus en México

Antes de iniciar con los puntos te aseguramos que todo lo que leerás en este artículo fue consultado en fuentes confiables como la Organización Mundial de la Salud, y el Centro de Control de la Enfermedad y Prevención de EU (CDC, por sus siglas en inglés).La mayoría de las personas que se contagian experimentan leves malestares y se recuperan; pero 1 de cada 6 contagiados se enferman gravemente. En ese ‘uno’ usualmente están adultos mayores, o quienes padecen condiciones médicas como diabetes, presión alta y problemas del corazón. Alrededor del 2% de las personas con la enfermedad han muerto. Esto quiere decir que de 100 contagios, 2 pierden la vida. Esta tasa de mortalidad es la más baja comparada con otras epidemias de este siglo.Pero eso sí, el COVID-19 gana en su poder de contagio.Nos enfrentamos a un virus muy contagioso que se transmite a través de pequeñas gotitas que salen de la boca y la nariz de los contagiados. Esas gotitas pueden viajar hasta otra persona o permanecer en objetos hasta que alguien más los toca y posteriormente, lleva sus manos a ojos, nariz o boca. Lo más efectivo para protegerte es: lavar las manos frecuentemente, cubrir tosidos y estornudos con el codo o un pañuelo desechable, y mantenerse al menos 1 metro de distancia de personas que estén tosiendo y estornudando.Además, comprar y utilizar tapabocas no sirve para nada, solo provoca la escasez de material médico. Pero los que sí deben utilizarlos son los profesionales de salud que cuidan a pacientes, y los contagiados.Si no estás en un área de riesgo, o cerca de alguien que pueda estar contagiado, es muy poco probable que te contagies. Es entendible sentirnos estresados y ansiosos por la situación, pero la mejor manera de combatir el pánico es mantenerse informado de fuentes confiables… y las cadenas de whatsapp no valen.Hasta este momento, aún no sabemos si el clima y la temperatura impacta en la propagación del COVID-19. Otros virus como el resfriado común y la gripa se esparce más en meses fríos, sin embargo eso no significa que es imposible enfermermarse en otra temporada.Si presentas fiebre, tos y dificultad para respirar debes buscar ayuda médica. Ten en cuenta que los síntomas son leves e inician gradualmente. No te automediques, los antibióticos no funcionan contra los virus. Hasta la fecha aún no hay vacuna ni medicinas antivirales para prevenir o tratar el COVID-19. También hay rumores de que una forma de prevenir el coronavirus, es a través de la vacuna de la Influenza, sin embargo esto no es cierto, ya que se trata de un virus diferente. Por último, 8 de cada 10 se recuperan sin necesidad de tratamientos especiales. Si estás contagiado, la mayoría de las veces los síntomas desaparecen por sí solos, claro, con los respectivos cuidados para aliviarlos.