La UANL reactiva clases de manera virtual

El próximo lunes reiniciamos las actividades de nuestros programas educativos de bachillerato, licenciatura y posgrado en la modalidad a distancia. Mi reconocimiento a la comunidad universitaria por el gran esfuerzo que están realizando para cumplir este objetivo.#SomosUni pic.twitter.com/C5rIx3ezu6 — Rogelio Garza Rivera (@RogelioGzaUANL) April 17, 2020

el proceso administrativo de cargar a la plataforma de Microsoft Teams los

La Universidad Autónoma de Nuevo León como todas las instituciones educativas, vamos a ser diferentes antes y después del Covid, dijo Emilia Vásquez, Secretaria Académica de la UANL. Este lunes 20 de abril, la UANL reactiva clases. Pero lo hará de acuerdo con los nuevos tiempos de manera virtual. Esto con un objetivo principal: salvar el ciclo escolar. El coronavirus ha puesto a prueba a todo el sistema educativo. Es por eso que la UANL puso en marcha un plan con herramientas digitales para permitir la educación a distancia. Y para ello utilizaran la plataforma Microsoft Teams para las actividades que antes eran presenciales; y Nexus, Territotorium y Moodle para las que ya se impartían a distancia, señaló el rector de la institución Rogelio Garza Rivera en un mensaje público.La UANL, tiene más de 200 mil estudiantes, pero no todos tienen los mismos recursos, por eso en su plan ofrecerán alternativas para todos. Los que por alguna razón no puedan avanzar en línea, cuando se vuelva a la presencialidad, se hará el esfuerzo para que puedan recuperar el tiempo perdido, señaló la Secretaria Académica. Ante la contingencia por el COVID-19, todas las universidades volverán a las aulas en agosto. Y a la UANL este desafío no la toma por sorpresa pues la institución se preparó con anticipación aunque el reto no es sencillo, dijo Rogelio Garza Rivera. La institución cuenta con 65 mil cursos académicos que son principalmente presenciales. Por lo tanto, en cuestión de semanas, tuvieron que acelerar65 mil cursos. Aunque antes del Covid-19 ya habían incursionado en la educación en línea, dice la Secretaria Académica que "siempre ha habido resistencia porque implica hacer un esfuerzo adicional, pero bueno pues ahora ya lo hicimos, ya nos aventaron a la alberca, ya aprendimos a nadar, nos falta seguir practicando”.