La marcha de las Brujas del Mar se escuchó a pesar de la oscuridad

La marcha del 8 de marzo convocada por Las Brujas del Mar en Boca Del Río, Veracruz, no se detuvo a pesar de que las luces del boulevard permanecieron apagadas en el tramo que recorrió la multitud.

A la luz de la luna llena y junto a las olas del mar, en Veracruz las mujeres se escucharon fuerte. La cita fue a las 6 de la tarde, aunque la marcha comenzó media hora después y la noche cayó pronto. Fue cuando comenzó a notarse la ausencia del alumbrado público, sin embargo, las consignas no pararon y las lámparas de los celulares echaron luz sobre los feminicidios, los abusos sexuales y el acoso en contra de las jarochas. Entre muchas otras historias, exigieron justicia por María Magdalena, una chica de 16 años, embarazada, que horas antes de la marcha fue asesinada a tiros a pocos kilómetros de la manifestación. Su nombre fue coreado en varias ocasiones. La manifestación recorrió una parte del boulevard Manuel Ávila Camacho, sin embargo a pesar de que la avenida está bien iluminada, los postes de luz permanecieron apagados. Los reflectores de la Plaza de los Valores, el punto final de la marcha, fueron prendidos por unos cuantos minutos para continuar apagados durante el resto de la manifestación. Al llamado de las Brujas del Mar acudieron mujeres de todas las edades, madres con sus hijas y muchas chicas jóvenes. La marcha fue encabezada por el contingente de las víctimas, quienes llevaban fotografías de mujeres desaparecidas en el estado, que presume el primer lugar en feminicidios de toda la república federal.Fue una protesta auténtica y pacífica, sin acarreados ni infiltrados. Al llegar al punto de encuentro, las manifestantes compartieron abrazos y saludos en una ciudad donde es poco común que sucedan manifestaciones de esta naturaleza. Las Brujas del Mar es el colectivo que hace semanas convocó el Paro Nacional de Mujeres para el 9 de Marzo. Por ello las brujas fueron duramente criticadas, incluso las señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ser un movimiento manipulado por intereses políticos de los conservadores para golpear su gobierno. Sin embargo eso no se vio reflejado en la marcha. En todo momento las Brujas del Mar fueron las únicas que estuvieron organizando a los contingentes y guiando las consignas, no hubo ningún tipo de promoción de partidos políticos, ni siquiera contaron micrófono y bocina. Se valieron de megáfonos, y de las voces de todas sus compañeras de lucha para ser escuchadas.