Sociedad 06 de Enero del 2020 Estos 03 discursos dieron de qué hablar en los Golden Globes ‘Érase una vez en Hollywood’, ‘Rocketman’ y ‘1917’ fueron las películas más reconocidas de la gala. Pero los ganadores no son los únicos que causaron sensación, también sus discursos. Por

Ya es ‘esa’ temporada del año donde se premia a lo mejor de la industria del cine y la televisión. Los primeros galardones en la lista fueron los Golden Globes, el concurso que es convocado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés). ‘Érase una vez en Hollywood’, ‘Rocketman’ y ‘1917’ fueron las películas más reconocidas de la gala. Pero los ganadores no son los únicos que causaron sensación, también sus discursos. Estos son los 03 discursos que dieron de qué hablar: 01 El discurso políticamente incorrecto El comediante Ricky Gervais fue el presentador principal de la noche, pero sus chistes no le agradaron a todos. Bromeó sobre la compañía de tecnología Apple, "entró a la televisión con 'The Morning Show', un gran drama sobre la importancia de la dignidad y hacer lo correcto, pero es hecho por una compañía que tiene fábricas en China donde explotan a los trabajadores”. También bromeó sobre el buen año que fue para películas sobre pedófilos. Y hasta habló sobre la activista sueca Greta Thunberg, “si ganan un premio esta noche, no usen esto como una plataforma para hacer discursos políticos. No están en posición de aleccionar al público sobre nada. No saben nada sobre el mundo real. La mayoría de ustedes estuvieron menos tiempo en la escuela que Greta Thunberg”. 02 El discurso del bromance Brad-Leo Brad Pitt y Leonardo DiCaprio fueron parte del elenco en la película ‘Érase una vez en Hollywood’. Pitt fue premiado como mejor actor de reparto, al recibir la estatuilla agradeció a su amigo DiCaprio con un piropo que nos hizo recordar las frías aguas en las que se hundió el Titanic. “No estaría aquí si no fuera por ti amigo. Yo sí hubiese compartido la balsa contigo”. 03 El discurso activista El ganador como mejor actor fue Joaquín Phoenix, por su personificación del ‘Joker’. Él no le hizo caso a Ricky Gervais porque hizo un llamado a los presentes para hacer conciencia por el cambio climático. Específicamente tomar acciones más contundentes respecto a los incendios en Australia, que está acabando con vidas humanas, la flora y fauna única en el mundo. “Es muy agradable que la gente suba al estrado y envíe buenos deseos a Australia, pero tenemos que hacer más que eso”.

× Galeria Previous Next