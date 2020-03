Sociedad 16 de Marzo del 2020 ¿Qué está haciendo el mundo para contener el Covid-19? México se está quedando atrás en la implementación de medidas para contener la peor pandemia global en una generación. Desde China hasta América Latina, las autoridades han extendido sus políticas de control sanitario. Por

México se está rezagando en la implementación de medidas de aislamiento social y restricción de pasajeros extranjeros para contener la pandemia del Covid-19. La pasividad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contrasta con lo que sucede alrededor del mundo, incluyendo a países de América Latina, donde las autoridades están restringiendo eventos masivos, cerrando establecimientos públicos por decreto y forzando a viajeros internacionales a entrar en una cuarentena de al menos 14 días. Colombia, Argentina y Perú prohibieron la entrada de cualquier extranjero no residente a sus países. El presidente peruano, Martín Vizcarra, declaró una emergencia nacional y decretó un aislamiento social obligatorio. Únicamente podrán circular en espacios públicos las personas asociadas a la prestación y acceso de bienes esenciales. En Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció las medidas sanitarias de emergencia en una conferencia de prensa en la que fue acompañado por dos rivales políticos: el gobernador kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicilof, y el alcalde macrista de la ciudad capital, Horacio Rodríguez Larreta. Una imagen de unidad inusual para la turbulenta dinámica política que ha caracterizado a Argentina en los últimos años. Incluso la administración de Donald Trump ha tomado pasos adicionales para contener el Covid-19. El Centro para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomendó a la población no realizar eventos que concentren a más de cincuenta personas. Los alcaldes de las dos ciudades más importantes de ese país, Nueva York y Los Ángeles, han pedido cerrar todos los restaurantes, bares, centros de entretenimiento y escuelas. El gobierno federal también extendió la cancelación de vuelos provenientes de Irlanda y Reino Unido. La Unión Europea está considerando la cancelación de todos los viajes no esenciales en los próximos treinta días. La República Checa, Chipre, Dinamarca, Latvia, Lituania, Polonia y Eslovaquia ordenaron cerrar la entrada a viajeros internacionales. Alemania, en donde el gobierno espere que hasta el 70 por ciento de la población quede expuesta al Covid-19 en algún punto, también cerrará su frontera con cinco países vecinos. España, el nuevo foco crítico de nuevos casos de infección, extenderá sus políticas de cuarentena más allá del plazo original de 15 días. Israel llegó al punto de autorizar a sus instituciones sanitarias a utilizar datos de contra terrorismo recabados de teléfonos celulares privados para rastrear el movimiento de personas infectadas con Covid-19. A pesar del carácter emergente de estas medidas globales, las políticas de control sanitario podrían endurecerse. En el momento más agudo de la crisis del Coronavirus en China, el gobierno restringió el movimiento de 700 millones de personas. Este abanico de medidas globales para contener la pandemia ponen en perspectiva las acciones del gobierno mexicano, que hasta hoy emitió la primer recomendación de aislamiento social. Sin embargo, la renuencia a cancelar vuelos internacionales y la insistencia de Presidencia de la República a no posponer eventos oficiales abonan a la narrativa de que México está quedando rezagado en el control del Covid-19.

